Monseñor Vicenzo Turturro: “Si uno ama a Jesús no puede pensar en corrupción, pedir coimas, ni vivir sobornando a la gente”

El encuentro diocesano se realiza desde hoy con una formación espiritual que se desarrolla en el salón del Colegio San Alfonso de este distrito. En la ocasión, llegó al lugar el Nuncio Apostólico que saludó a los presentes. En conversación con Abc Color manifestó que es una jornada de evangelizadores y pidió vivir de acuerdo a lo que enseñanza del evangelio. Resaló que el que ama a Jesús no puede pensar en la corrupción, pedir coimas. ni vivir sobornando a la gente.

Sacerdotes, catequistas y representantes de las diferentes parroquias participarán hoy y mañana de este encuentro con Dios. Dicha actividad se desarrolla en el marco del ”Día del Evangelizador“. Mañana en horas de la mañana continuará la formación de los líderes parroquiales y culminará a las 11:00 horas con una misa que presidirá el Nuncio Apostólico Turturro.

El Nuncio Apostólico aseguró que la evangelización es la vida misma de la iglesia, “nosotros como iglesia vivimos para evangelizar, estamos en el mundo para evangelizar, no queremos distinguirnos del mundo”.

Agregó que los laicos deben estar dentro del mundo para ser esa “levadura’ del nos habla Jesús en el Evangelio, que permita descubrir dónde está lo esencial de la vida, el elemento por el cual vale la pena vivir. Ese elemento, esa forma nueva de vivir es Jesús, el es verdaderamente el inspirador de una vida nueva, una vida dictada por la gracia de Dios.

Pide vivir la vida a la luz del Evangelio

Destacó que los laicos están comprometidos en diferentes aspectos del ámbito de la política, la economía, en la educación, en la formación donde deben brillar a la luz del Evangelio. Existen laicos que se comprometen por el Evangelio y que dicen al mundo entero la belleza de vivir una vida segura según las enseñanzas de Jesucristo.

La forma en que uno vive el Evangelio es un compromiso que cada uno debe de asumir, señaló el Nuncio Apostólico. Agregó que Paraguay es un país que por la gracia de Dios la fe católica es todavía muy fuerte, muy presente.

Destacó que la fe no tiene que limitarse a ser vivida en el ámbito litúrgico o en la devoción particular en la vida privada, sino que tiene que ser una fe que se vea, que se toque y que se experimente dentro de la vida concreta todos los días y que pueda dar una nueva forma a la vida.

Resaltó que la fe no es solamente creer en Jesucristo por un sentimiento de devoción particular, sino dejarse cambiar diciendo que yo si amo a Jesucristo no puedo pensar en la corrupción, aceptando coimas, no vivir sobornando a la gente o sea, cambiar la conversión a raíz de esta fe que tengo dentro de mi corazón.

Consejo juvenil parroquial

Con el respaldo del obispo diocesano Mons. Celestino Ocampo y el cura párroco Osmar López se conformó el Consejo Juvenil Parroquial de Carapeguá, coordinado por Nidia Barrios y Arnaldo Larrea. En la ocasión, los jóvenes realizaron tareas de voluntarios en la recepción de los laicos.

A la tarde a las 18:00 el encuentro de hoy culminará con una misa de acción de gracias que presidirá Mons. Ocampo y la orquesta Paraqvaria que ofrecerá un concierto en la Catedral. Para mañana “Día del Evangelizador”, la actividad se iniciará a las 07:30 con la llegada de los participantes, a las 08:00 habrá rezo de rosario, a las 09:00 horas ponencia de Valentín Benítez y culminará a las 11:00 con una misa que presidirá el Nuncio Apostólico Turturro.