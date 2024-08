Prometen mejorar stock de medicamentos en hospitales públicos

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) adjudicó dos licitaciones por valor de US$ 85 millones para la compra de medicamentos e insumos.

El director general de Servicios y Redes de Salud, doctor Derlis León, señaló que esta inversión garantiza la provisión regular de aquellos medicamentos que alguna vez han tenido alguna fluctuación en el stock y entre ellos mencionó a los de tratamiento para hipertensivos.

“En el transcurso de las últimas dos semanas, el MSP ha adjudicado dos licitaciones muy importantes que van a paliar cualquier necesidad (medicamentos) y efectivamente estas licitaciones son importantes, esenciales y vitales para que ese abastecimiento sea sostenible en el tiempo”, declaró.

La regularización con la disponibilidad en los hospitales se lograría tras los próximos 10 días, según prometió

Stock permanente, desafío de Salud Pública

León agregó que, si bien no cuenta con algunos medicamentos esenciales, se tiene disponibilidad de fármacos alternativos.

“Los hospitales de mayores demandas están siempre bien abastecidos y con estas compras recién adjudicadas vamos a llegar hasta las últimas unidades de salud familiar que están más cerca de la comunidad. El desafío es hacer que el stock sea permanente en todo el sistema”, destacó.

Detalló que la inversión asciende a un total de US$ 85 millones, distribuida en una adjudicación por US$ 70 millones y otra por US$ 15 millones.

