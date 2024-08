La SEN inicia reconstrucción de refugio temporal en la misma zona del incendio en la Costanera

El paisaje es desolador para las familias afectadas por el incendio que consumió 37 viviendas este domingo en la Costanera de Asunción. Muchas personas desde esta mañana temprano se encuentran buscando entre los escombros sus pertenencias que podrían ser rescatadas.

Federico Arce, uno de los afectados, contó que su esposa, sus hijos y nietos pasaron la noche en el refugio de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que está a pocos metros del lugar.

Señaló que “estaban bien” ahí, pues no se inundaban y tenían protección policial cerca. En ese sentido, resaltó que esperan no ser reubicados lejos de la zona, pues llevan décadas viviendo y trabajando allí. Por ejemplo, contó que él se dedica a la pesca. “Yo me considero chacariteño, hace 27 años vivo acá”, destacó.

La SEN iniciará limpieza y reconstrucción en el mismo lugar

El ministro de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, se trasladó hasta la zona del incendio esta mañana y contó que en las próximas horas estarán trabajando para la limpieza de los escombros. Indicó que ya tienen todos los materiales y que pronto también iniciarán la reconstrucción de “viviendas temporales”.

Acotó que las casas serán reconstruidas en el mismo sitio y que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el que deberá definir dónde tendrán sus hogares definitivos.

Relató que contabilizaron más de 60 niños que perdieron sus precarios hogares. Tanto ellos como los demás damnificados fueron asistidos en el refugio que tiene la SEN para días de invierno, en la misma Costanera.

En ese sentido, resaltó que ya empezaron a repartir anoche abrigos que tenían disponibles en el stock de donaciones. Además, se entregó la cena y ahora preparan el desayuno para todos.