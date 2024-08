Docentes de Coronel Oviedo suspenden manifestación tras acuerdo con el Gobierno

Los docentes de esta ciudad tenían previsto realizar una manifestación en la plaza de los Héroes de esta ciudad y exigir al Gobierno el reajuste salarial en forma anual. Después de varias reuniones con autoridades del Ministerio de Finanzas y del MEC se llegó a un acuerdo de reajuste salarial desde el próximo año.

Los educadores plantearon un reajuste del 4.4% para docentes de grado y catedráticos a implementarse desde abril del 2025. Para las categorías de supervisores sería de 8,2 %, directores de escuelas 19,4%, directores de áreas 34, 7%, directores de colegios 15,4% y directores de educación permanentes 17%. Dentro del acuerdo, no se contempla creación de rubros, ni reajuste de bonificación familiar.

El secretario general de la Asociación de Educadores de Coronel Oviedo, Francisco Javier Ocampos Núñez, manifestó que el acuerdo al que llegaron es a medias, pero decidieron acceder para levantar el paro que tenían previsto. Señaló que los educadores públicos pasan por muchas necesidades, las escuelas no tienen mobiliarios, mala infraestructura; los estudiantes ya no tienen cuadernos y libros y muchos no tienen la forma de comprar para sus alimentos.

Comentó que los docentes deben hacer grandes esfuerzos extralaborales para poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes del país. Indicó que el Gobierno debe realizar mayor inversión en educación para que los alumnos puedan desarrollar su máximo potencial.

Con esta situación, las clases se desarrollan normalmente, pero los educadores anunciaron que harán un acompañamiento muy de cerca las gestiones que realiza el gobierno para poder cumplir con sus pedidos.