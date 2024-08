En Ayolas estamos lejos de estar mejor, dice comerciante

Mientras unos pocos ya están mejor, en Ayolas se está muy lejos de poder mejorar, tras un año de la asunción del gobierno encabezado por el Presidente de la República Santiago Peña. “La situación es cada vez peor, hasta ya parece un camposanto, y no se avizoran acciones de las autoridades que permitan superar la crisis económica que está llevando a la quiebra a muchas casas comerciales”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas, Rodi César Cantero.

Lea más: Diputados pedirán que se reanuden las obras del Aña Cua/

“Un silencio preocupante invade a los comercios, en las calles el movimiento de vehículos es muy poco; lo peor es que nadie habla o reclama. Por eso digo que Ayolas parece una ciudad cementerio. Aquellas personas que visitan la ciudad después de un tiempo se quedan sorprendidos al ver en el estado que está actualmente la comunidad ayolense”, señaló.

Manifestó que en casi 20 años de actividad como comerciante nunca vio una situación similar a la que se vive actualmente. Incluso colegas con más años en el rubro manifiestan que no llegaron a pasar por una crisis económica semejante a la actual, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En nuestro gremio, hoy en día, existen aproximadamente 12 o 14 colegas que desean vender sus locales, sus casas para poder irse de Ayolas y buscar oportunidades de trabajo en otras ciudades. Eso significa que jefes de familia quedarían sin empleo”, expresó.

Lea más: Yacyretá: transportistas aguardan pagos y firma de ordenes de compra/

La EBY no paga

Agregó que piensa que el presidente Santiago Peña y el director de Yacyretá Luis Benítez no saben lo que ocurre con la EBY en Ayolas.

“Yo siempre dije que la culpable de esta situación es la Entidad Binacional Yacyretá porque no se le paga a los trabajadores tercerizados, transportistas, proveedores; si ellos no cobran, acá no hay movimiento de plata”, explicó.