La denuncia presentada en la Comisaría Tercera de San Juan Nepomuceno por Mary Paz Torres Carrera (19) y luego ampliada y ratificada en la oficina del Ministerio Público de la localidad. Señaló que el domingo 11 de agosto, aproximadamente a las 04:30, dejó estacionado su automóvil de la marca Toyota, modelo New Vitz, de color azul, sobre la calle Yegros, en la esquina del local de la Copaco, para asistir a un festejo de cumpleaños.

Añade que se percató de que el costado del vehículo estaba totalmente rayado con un objeto punzante. Al ingresar al auto encontró que el parabrisas del lado conductor estaba quebrado y una cubierta tenía daños porque al conducir hacia su casa, en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, la rueda se desinfló. Era evidente que fue dañado a propósito, indica.

Mary Paz Torres denunció además que no es la primera vez que dañan su automóvil, ya que en fecha 28 de julio de este año, en el mismo lugar, en horas de la madrugada, también fue cortada la cubierta.

El escrito de denuncia refiere que al día siguiente de los hechos solicitó a los comercios vecinos la verificación de las imágenes de circuito cerrado disponibles a fin de dar con el o los responsables del vandalismo.

En los videos pudo identificar plenamente a Sannie Luján Molinas Gauto como la supuesta responsable de los daños a su vehículo, indica.

La denunciante señaló que, teniendo en cuenta que no es la primera vez que su vehículo es violentado y que el hecho es un acto de vandalismo, “es un ensañamiento hacia mi persona, me veo obligada en realizar formalmente la denuncia, ya que temo por mi integridad física, además me siento coaccionada, sin entender el por qué de tanta saña hacia mi persona”.

Intentamos hablar con Sannie Luján Molinas Gauto sobre la denuncia en su contra, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas. Sin embargo, por mensaje, dijo que no sabe nada al respecto, pero que la consulta correspondiente se le puede hacer a su abogado Juan Benito Ruiz Díaz, quien se desempeña como funcionario de la municipalidad de San Juan Nepomuceno, administrada por su padre Óscar Derlis Molinas Ruiz (ANR).

También procuramos hablar con el abogado Ruiz Díaz, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas.

Quién es Sannie Luján Molinas Gauto

Sannie Luján Molinas Gauto (quien ya está mejor con el gobierno de Santiago Peña) tiene 24 años de edad. Este año se recibió de médica y fue contratada inmediatamente en la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de Caazapá, sin el concurso correspondiente, gracias a la influencia de su padre, el intendente municipal colorado de Honor Colorado Óscar Derlis Molinas Ruiz.