Nuncio Vicenzo Turturro estará en Pilar y ordenará diáconos permanentes

El representante del Papa en nuestro país llegará este sábado a las 8:00 a la ciudad Pilar. El mismo será recibido en la entrada de la ciudad por la comunidad eclesiástica. Aquí ofrecerán un número artístico de bienvenida al visitante.

El sacerdote Pedro Olmedo, de la parroquia San José Artesano, informó que tras su arribo, el nuncio encabezará una caravana hasta el Club General Díaz, donde bajará del vehículo y realizará una caminata hasta el monumento a la madre ubicado en el barrio Obrero. En el lugar se realizará un breve acto en donde será declarado visitante ilustre por la Municipalidad de Pilar.

Posteriormente, se trasladará hasta la parroquia San José Artesano, para celebrar la misa a las 10:00 de la mañana donde impartirá el orden sagrado del diaconado permanente a Ranulfo Ríos y Udilio Palmerola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Quién son”

Los diáconos permanentes sueles ser laicos casados. Son ordenados para ayudar al párroco. Pueden proclamar el evangelio en las misas, celebrar el bautismo y bendecir a quienes celebran el matrimonio. También pueden rezar responsos, llevar el santo viático a los enfermos y encargarse de la pastoral catequética que le encomienda el párroco. Para ser diácono, los candidatos deben tener la importante aprobación de sus esposas, en caso que sean casados. En este orden sagrado, también están los diáconos transitorios, que son quienes llegan al ministerio del sacerdocio.

El párroco Pedro Olmedo destacó que la misión del nuncio apostólico es mantener la comunión de los obispos con la Santa Sede y representar al Papa ante los gobiernos. “Su presencia en Pilar simboliza el compromiso de la Iglesia con la comunidad”, apuntó. Además, resaltó la importancia de fortalecer la concordia entre la fe y la sociedad en general.

Adultos vulnerables

El futuro diácono Udilio Palmerola indicó que lleva muchos años trabajando muy de cerca con la Iglesia, “Comencé desde el día que hice mi confirmación, desde esa ocasión me propuse ser catequista y comencé en mi pueblo en Laguna Itá (Tacuaras) y ahora estoy a punto de ser ordenado diácono”, indicó.

Palmerola resaltó que dentro de su misión ha visitado muchos barrios de Pilar y en su recorrido a encontrado a muchas personas vulnerables.

“Yo comencé a hacer visita a los adultos mayores y a personas incapacitadas en los barrios y encontré a personas adultas mayores esposa, esposo que están abandonados y que inclusive necesitan visitas médicas y esos casos hemos derivado a la Unidad de Salud Familiar (USF) del barrio Obrero, porque ellos no tienen posibilidad de acercarse a un centro asistencial”. indicó.

Recordó que también están trabajando dentro de la Pastoral Social para acercar alimentos dos veces por semana a las personas privadas de su libertad en la sede la dirección de la Policía de Ñeembucú.

Pilar está en el departamento de Ñeembucú, que forma parte de la diócesis de San Juan Bautista, que actualmente no tiene obispo ordinario. Está en un proyecto erigir Ñeembucú como una nueva diócesis. Pilar tiene una particularidad: su templo tiene el rango de basílica menor igual que el santuario de Caacupé. De allí no explica que no sea una sede episcopal.