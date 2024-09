Intendente de San Antonio dejó plantado al ministro del Interior y viceministro

Hoy a las 15:00 estaba prevista la firma de un convenio entre la municipalidad de San Antonio y el Ministerio del Interior para la instalación de una base del grupo Lince en el distrito, pero todo quedó en la nada porque el intendente, Santiago Aguilera (PLRA), no acudió a la cita.

En la sede de la cartera de Estado se instaló todo el protocolo con la presencia de las máximas autoridades para asumir el compromiso de trasladar una dotación del grupo motorizado Lince a San Antonio, pero se tuvo que suspender por la ausencia del jefe comunal de San Antonio.

Vecinos de San Antonio exigen más seguridad

Desde mayo, los ciudadanos y comisiones vecinales vienen pidiendo a gritos la instalación de una base del referido grupo policial en la ciudad debido a la importante cantidad de hechos punibles que se registran en el distrito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: San Antonio: Policía, Caminera y Municipalidad se unen para combatir polución sonora e inseguridad

“El intendente dejó plantado a todas las autoridades del ministerio del Interior y del Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana (CSYPC). Es una verdadera pena”, expresó el presidente del CSYPC, ingeniero César Luna.

Agregó que se tiene disponible 40 hombres y 10 motos para la localidad de San Antonio, pero, ante la falta de convenio, ahora queda en la incertidumbre. La ciudad de San Antonio corre serios riesgos de quedar sin la presencia de este importante equipo de prevención y seguridad.

Lea más: San Antonio: ante la inseguridad reinante piden una base de Lince

Resaltó que solo se esperará una semana más para tener una respuesta de las autoridades municipales, el personal será destinado a otro distrito, debido a que muchas comunidades piden la presencia de más efectivos policiales.

Intendente dice que tenía la agenda llena

El intendente municipal, Santiago Aguilera, aseguró que no cometió ningún desaire con las autoridades del Ministerio del Interior. Subrayó que su secretario aviso que ya tenía agendada otras actividades y que mañana jueves pasaría para rubricar dicho convenio.

“Yo no le planté a nadie. Ayer a las 19:30 me avisaron para la firma de hoy, cosa que no se puede, porque uno siempre tiene compromisos agendados. Mi secretario avisó que nosotros vamos a pasar mañana para la firma”, respondió el jefe comunal.

El presidente del Consejo lamentó la actitud del titular comunal y resaltó que es la primera vez que un intendente deja plantado a autoridades de un ministerio, en especial del Interior.