Santi Peña: Caazapá y Paraguay, no son pobres; fueron empobrecidos

Santiago Peña comenzó su discurso diciendo que tiene un compromiso con el departamento de Caazapá. “Me voy a sincerar y voy a contar el por qué de mi compromiso con este departamento; Caazapá para mí es un departamento especial”, expresó.

Agregó que el Paraguay está destinado a un lugar de grandeza, el resurgir de un gigante, una patria que demostró que fue grande, una prosperidad sin igual; un Paraguay de Carlos Antonio López que era la envidia a nivel regional y mundial.

Lastimosamente esa envidia de nuestros vecinos nos enfrentó en una guerra fratricida y luego tuvimos un largo derrotero, subsistir como nación y empezar un lento proceso de reconstrucción. Entonces, yo rechazo rotundamente que Paraguay es un país pobre o Caazapá es un departamento pobre. Somos un país que fue empobrecido y Caazapá también, dijo el mandatario.

En otro momento, el presidente Peña dijo que en Caazapá no existe excusa para no trabajar todos juntos. Los intendentes, gobernador, diputados y senadores son de una misma línea y tenemos que trabajar todos juntos, indicó. Añadió que en Abaí, hace 10 años, el índice de la pobreza era muy alto y era sencillo el por qué: no se le daba la oportunidad, no había ruta, no había asistencia, la salud era deficiente, la seguridad también.

Las infraestructuras, las rutas cambian la realidad; la ruta trae progreso, pero también trae desafío porque los bandidos se mueven más rápido, dijo Peña.

Seguidamente Santiago Peña dijo que no hay plata que vaya a solucionar los problemas del Paraguay, si primero no hay patriotismo, honestidad y compromiso. Acotó que ve compromiso en la dirigencia de Caazapá y que él se compromete con la gente de Caazapá.

Prometió el apoyo a la Policial Nacional, con infraestructura, personal y movilidad. El 20 de setiembre vamos a recibir 250 patrulleras nuevas y 10 vamos a destinar a Caazapá, pero pedimos que cuiden a la gente, anunció durante el acto.

La comitiva del presidente de la Republica Santiago Peña estuvo integrada por el ministro del Interior Enrique Riera y en acto estuvo presente además los gobernadores de Caazapá y Guairá, Cristian Acosta y César Sosa, respectivamente; el senador Pedro Díaz Verón, diputado Avelino Dávalos, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, entre otras autoridades.

Tras la inauguración del local de la Comisaría de Abaí, el mandatario se trasladó a San Juan Nepomuceno para inaugurar una fábrica de terciadas y la sucursal de la Cooperativa Pindó.