Escasez de medicamentos e insumos en hospital integrado y en las USF

El inconveniente principal en el Hospital Integrado de Ayolas es la falta de medicamentos básicos, como paracetamol, ibuprofeno, enalapril, entre otros. Las personas con escasos recursos son las más afectadas, ya que no pueden adquirir en las farmacias privadas, indicó Ángela Lambaré.

En los últimos tiempos se puede decir que la atención médica en los consultorios y urgencias mejoró. La espera para consultar ya no es mucho; en otros tiempos se madrugaba para llegar al hospital, la gente se acumulaba, se esperaba muchas horas y al final ya no se conseguía turno, mencionó Lambaré.

“El mejoramiento en la entrega de turnos y la atención médica es resultado de muchos reclamos de un sector de la población”, dijo.

Victorina Ferreira, pobladora del barrio San José Mí de Ayolas, señaló que hace un tiempo no acude al Hospital, pero por ser enfermera jubilada, siempre sus vecinos le manifiestan que en la farmacia del nosocomio no hay medicamentos, ni siquiera paracetamol. Una situación similar ocurre en las USF, añadió.

“Realmente es así. Ko hospital’ípe ndaipóri mba’evete vera la pohã (En la unidad de salud familiar de no se tiene absolutamente nada de remedios). No sé qué se puede hacer”, manifestó.

“En el hospital te dicen que son remedios baratos, tienen costo de G. 5.000 en las farmacias; actualmente Ayolas atraviesa una crisis económica muy difícil que hasta un G. 2.000 es mucho cuando no se tiene trabajo”, indicó una paciente al referirse a la falta de medicamentos en el hospital.

Por otro lado, Nimia Esteche, paciente renal, señaló que es necesario la instalación de sillones hemodiálisis en el hospital de Ayolas, ya que hay varios pacientes que tienen que viajar dos veces por semana a Asunción para el tratamiento de diálisis. Esto genera un gran costo para el paciente y los familiares, añadió.

Se debe sumar la compra de insumos porque en la mayoría de las veces no hay en los hospitales, indicó.

También pidió la designación de profesionales para atención en cardiología, oftalmología y otorrinolaringología. Asimismo, especialistas en patologías mamarias, dijo.

Desagüe cloacal

Funcionarias del Hospital Integrado de Ayolas que pidieron mantener sus identidades en reserva por temor a represalias, manifestaron que el sistema de desagüe cloacal del local asistencial requiere de urgente mantenimiento. Por momentos despide un insoportable hedor que causa malestar a los trabajadores y pacientes, según explicaron.

“Pedimos a las autoridades del hospital que busquen la manera de solucionar el inconveniente porque es difícil trabajar en esas condiciones”, dijo uno de los funcionarios.

El dirigente social Arnyldo Bernal manifestó que además de la falta de medicamentos, que es un problema recurrente en el hospital, eliminaron rubros para algunos profesionales en los últimos tiempos.

“Lastimosamente en Ayolas la gente tiene miedo de hablar, y se calla. En algunos casos se entiende porque pueden perder su trabajito, se sabe bien cómo es la cosa en Ayolas; en otros casos, no dicen nada por cobardía. No podemos seguir guardando silencio, muchos son cómodos, no quieren dejar su comodidad para salir a reclamar, esperan que otros hagan todo”, indicó.

Reconoce déficit

El director del Hospital Integrado de Ayolas, doctor Abel Feltes, manifestó que lastimosamente existe carencia de medicamentos, no se pueden cubrir todas las áreas con la variedad de remedios. La escasez medicinas, es algo que se viene sintiendo a nivel central y afecta mucho a los centros asistenciales del interior. Enfermos de diabetes y de hipertensión están protegidos, aseguró.

La gran cantidad de pacientes que acude diariamente al hospital en busca de asistencia médica hace que los remedios terminen rápidamente, explicó.

La sistematización de la salud permitirá mayor control de la distribución de los remedios, según la demanda de cada distrito. Esta estrategia posibilitará una solución a la falta de medicinas o al menos acercarse, dijo finalmente.