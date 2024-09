En Santa Rosa, Misiones, padres reparan escuela con propios recursos

El encargado de despacho de la Escuela Básica N° 2.355 San Isidro Labrador, profesor Alcides Meza, señaló que mediante un trabajo coordinado con los padres de los alumnos juntaron recursos financieros para reparar el pozo ciego que se encontraba en mal estado y era un peligro para los niños. La institución funciona desde hace 57 años y está ubicada a unos 14 kilómetros del casco urbano de Santa Rosa, Misiones.

“Por cuenta propia decidimos realizar trabajos para tapar el pozo ciego de la institución. Desde hace mucho tiempo estaba abierto y se convertía en un peligro para los niños. Las tareas requirieron una inversión aproximada de G. 1.200.000. Parte de los fondos se obtuvieron a través de los padres de los alumnos y también de un aporte personal”, explicó.

Mencionó que la Asociaciones de Cooperación Escolar (ACE) y la dirección solicitaron apoyo a la Municipalidad de Santa Rosa, pero al no tener respuesta se decidieron realizar las reparaciones del pozo por cuenta propia. Después de comenzar los trabajos el intendente Rubén Jacquet (PLRA llanista), envió a través de su correligionario G. 500.000 y no lo hizo a través los miembros de la ACE. Para evitar la politización se le devolvió el aporte, explicó.

Añadió que el aula del segundo grado se encuentra clausurado porque tiene una viga rota. Si bien colocaron un puntal por seguridad se habilitó la dirección para el desarrollo de las clases.

“Por cuatro años consecutivos hemos solicitado a la Gobernación y la Municipalidad la reparación de un pabellón de la institución, pero no nos hicieron caso. Últimamente la gente de la Gobernación manifestó que ya no tienen autorización del Ministerio de Educación para realizar los arreglos porque no se alcanzan los 50 alumnos matriculados en la escuela. Ante esta situación, nosotros vimos la necesidad de reparar por cuenta propia”, indicó.

También mencionó que los niños desde hace 15 días no están recibiendo la merienda escolar de la Gobernación. Todos los días preguntan por la leche y la galletita, indicó.

El secretario de Educación de la Gobernación de Misiones, Milciades Cuevas, señaló que el programa Hambre Cero no le permite realizar inversiones en reparaciones de instituciones. Solo pueden servir el alimento escolar. Además dijo que se manejan por la microplanificación, por lo que pueden insistir con el municipio o el MEC.

La responsable de alimentación del gobierno departamental, Noelia Ortiz, señaló que se interiorizó de lo que estaba ocurriendo en la citada escuela y que le reclamó a la adjudicada para la entrega de la merienda escolar, empresa Belmac SA, representado por Carlos Carlson. Desde la firma le respondieron que mañana reanudarían la entrega de la merienda. La distribución se realiza por zona y como Zapatero Cue está un poco alejado se registró la demora, explicó.

Buscamos obtener la versión del intendente Rubén Jacquet, pero no contestó nuestras llamadas telefónicas y tampoco respondió el mensaje que le enviamos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las quejas.

