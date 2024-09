“Fue imposible cubrir los costos para acceder al transformador trifásico”, dice Mysko

Después de que saliera a la luz que el diputado cartista Jatar “Oso” Fernández accediera de forma veloz a una conexión vip y un transformador de 100 Kva de forma exclusiva en el establecimiento denominado “La Guarida del General”, ubicado en el barrio San Rafael a orillas del río Paraná, Serafín Mysko, manifestó por el trabajo que desarrolla necesitaba acceder a una línea trifásica, pero desde la Ande le solicitaron la compra de columnas y los cables.

“Para poder tener el trifásico, la ANDE me pidió que compre las columnas y los cables porque debía traer desde una gran distancia; me fue imposible poder comprar todo eso porque era mucha plata. Tuve que ver la forma de poder comprar mi propio transformador trifásico con ayuda de amigos”, explicó.

Sin embargo, ahora se colocaron columnas, cables, transformador nuevo, tres alumbrados públicos, de manera rápida, que por mucho tiempo pidió, incluso se trasladó hasta las oficinas del ente en San Ignacio a realizar las gestiones para poder acceder a ese servicio, pero pese a la insistencia no logró el objetivo, señaló.

“Durante años la Ande me cobró por un alumbrado público que no había; en ese tiempo, cada columna tenía un costo aproximado de G. 1.500.000 (se requería entre ocho y diez), por los cables también necesitaba mucho dinero, por lo que me fue imposible acceder al trifásico que era una necesidad para poder trabajar”, manifestó.

Recientemente desde la oficina regional de la Ande, sede San Ignacio, negaron que se trate de un transformador exclusivamente para Jatar Fernández, sino que era para toda la zona, y que la línea de baja tensión es para mejorar el servicio.

