Video: detectan otra potencial causa de accidentes de tránsito en Pedrozo

Un accidente de tránsito volvió a registrarse ayer en la zona de Pedrozo, sobre la ruta PY02. Un vehículo que circulaba con dirección a Asunción terminó dañando sus ruedas tras impactar con la vereda.

El conductor afectado, Carlos Rodríguez, arquitecto de profesión, relató a ABC que el percance se debió a un mal diseño de la ruta, lo que representa un peligro constante para quienes transitan por la zona.

Lea más: Pedrozo: pobladores rechazan nueva propuesta de solución del Ministerio de Obras Públicas

Rodríguez, quien retornaba de un viaje a Brasil sin inconvenientes en las carreteras, señaló que al llegar a Pedrozo, zona del “cruce de la muerte” ocurrió el accidente. “El diseño de la ruta es muy malo, al pasar el semáforo la carretera se estrecha. La vereda sobresale”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sostuvo además que los conductores que circulan por la derecha deben maniobrar hacia la izquierda para no agarrar la vereda. Asimismo, sostuvo que los vehículos que circulan por la izquierda, aceleran y dejan poco espacio.

Accidente pudo haber sido fatal

Según Rodríguez, en el vehículo viajaban él y dos personas más. Advirtió que el accidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. “Hay columnas instaladas cerca, y si hubiéramos chocado con alguna de ellas, tal vez pudo haber sido fatal”, agregó.

Lea más: Los pobladores de Pedrozo vuelven a exigir construcción de paso a desnivel

Rodríguez también hizo hincapié en que este no es el primer incidente en esa parte de la ruta, y señaló al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como responsable de los accidentes que allí ocurren. “No sé cómo aprobaron este proyecto. Son responsables de todas las muertes causadas”, sentenció.

El arquitecto recordó el trágico accidente ocurrido en la misma ruta, donde seis personas perdieron la vida, y lamentó que desde entonces no se haya hecho nada para corregir el problema. “Este accidente no será el último si el MOPC no interviene. Es una situación insostenible que pone en riesgo la vida de todos”, concluyó.