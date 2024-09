IPS acusa a cirujanos pediátricos de coacción; afirman que seguro social está cumpliendo con ley de carga horaria laboral

“Son 12 horas universales lo que están peleando ellos; el IPS ya cumplió con lo que dice la ley, de que se aplique eso en forma gradual, sin que implique un daño hacia la atención de los pacientes y a las arcas de la institución”, aseguró a ABC el doctor Gustavo González, gerente de Salud del Instituto de Previsión Social (IPS), en relación a la renuncia masiva de médicos cirujanos pediátricos del Hospital Central.

Gonzáles afirmó que la Ley N° 7.137 que establece la carga horaria laboral a 12 horas semanales, se está cumpliendo desde el pasado 1 de septiembre y, que ya han sido beneficiados los primeros 501 médicos del IPS. Aseveró que los profesionales del Servicio de Cirugía Pediátrica están coaccionando al seguro social, poniendo en peligro la vida de los pacientes.

“El IPS está cumpliendo con los médicos la gradualidad; acá lo que existe es una coacción, porque ellos (los médicos cirujanos pediátricos) quieren ya y rompiendo todos los esquemas de los requisitos que había acordado la institución, como la antigüedad”, dijo.

El gerente de Salud resaltó que no pueden brindan a estos “10 médicos” lo que le niegan a otros 5.600 profesionales. “Todo se tiene que hacer de forma ordenada porque de lo contrario, cada grupo, cada colectivo de médicos va exigir lo que le conviene a la persona y no la institución”, sostuvo.

IPS: médicos no respetan acuerdo, dice gerente de Salud

El doctor González manifestó que los aportantes como “dueños del seguro social, merecen una atención de acuerdo a lo que están pagando”. Pidió a los médicos cirujanos pediátricos que se adecuen a lo que se acordó con otros colectivos como la Asociación de Médicos del IPS (Amips) y Asociación de Anestesiólogos.

“Ese acuerdo no es respetado por ellos (cirujanos pediátricos). Son pocos en el país y están coaccionando de tal manera a que se resienta la atención. Estamos viendo las alternativas”, sostuvo el médico.

Esta tarde, el IPS emitió un comunicado en donde resaltan que “no es que el IPS no quiere cumplir con la ley como se intenta instalar mediáticamente. Hay una cuestión financiera que no podemos perder de vista: si todos ingresan de una vez, significará destinar US$ 40 millones más al año que el IPS hoy no tiene”.

El documento expresa que el seguro social está abierto al dialogo permanente y tiene la voluntad de hallar soluciones.

Los médicos cirujanos pediátricos del Hospital Central, afirman por su parte que se encuentran analizando tomar las mismas medidas y presentar sus renuncias al IPS, lo que ocasionaría el colapso total del Servicio de Cirugía Pediátrica.

Actualmente, los médicos están obligados a cumplir con “horarios extraordinarios” fuera de sus turnos de guardia, en cumplimiento a una medida cautelar solicitada por la Dirección Jurídica del IPS, a cargo de José González.