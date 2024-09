Mba’e la eréa? Peña celebra triunfo de Joshua Duerksen en inglés

La histórica victoria de Joshua Duerksen en la Fórmula 2 este sábado en la prueba sprint de Azerbaiyán, en la decimosegunda fecha del campeonato de la FIA es motivo de orgullo para el país.

Ver al compatriota celebrar con la bandera paraguaya en lo más alto del podio es, sin dudas, muy emotivo. De hecho, se vio al representante guaraní sumamente emocionado, agradeciendo a su equipo y a la gente que lo apoyó.

En la transmisión oficial del certamen, uno de los relatores de la carrera pidió que alguien llame a avisar al Presidente, en clara referencia a Santiago Peña, quien ha mostrado muchas veces su apoyo al deportista.

La respuesta del Presidente de la República no se hizo esperar y llamó la atención, más por la forma que el contenido. En esta nota te contamos lo que dijo.

Las felicitaciones de Peña

En su posteo a través de la red social X, Peña respondió a la referencia que se hizo a él: “A pride for our country! Thanks Joshua Duerksen for putting Paraguay on top. An incredible race Formula 2″.

“Un orgullo para nuestro país! Gracias Joshua Duerksen por poner a Paraguay en lo más alto. Una carrera increíble Fórmula 2”, es lo que dijo, pero en inglés.

Usuarios le respondieron al Presidente

La respuesta de la gente tampoco se hizo esperar, principalmente en referencia a la utilización de un idioma extranjero para felicitar a un paraguayo.

“Itavy ko ñande ñembo presidente. Títere”, le respondió en guaraní Walter Rodríguez. “Nde tembo, hacé algo por el país o qué”, le agregó otro.

“Señor Presidente, puede hacer su publicación en español. No hace falta que lo haga en inglés para el mundo, contando esta red social con un excelente traductor (y más para su brevísimo mensaje). Necesitamos un presidente que demuestre gestión, no su eficiencia en inglés”, le dijo otro usuario de nombre Javier Alonso.

“A full el traductor de Google”, “sape nde tyerakúlo”, “será que practica inglés y otras lenguas con Hernán David Rivas” y “thank you mister Jatar” fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.