Piden Justicia para Rolo, el joven padre que murió electrocutado hace un año

Amigos y familiares del joven Rodolfo “Rolo” Núñez, quien hace un año falleció de manera trágica al entrar en contacto con la electricidad de una torre de luz en el complejo deportivo Arrayanes, se juntaron hoy para conmemorar el aniversario y pedir Justicia.

“Necesitamos Justicia, a Rolo no nos va a devolver nadie. Más aún por las dos nenas. Está todo en internet y ellas (en unos años) van a poder ver todo. Ellas necesitan el cariño de su papá, en cada fiesta, en cada fecha de festejo y él no va a poder estar con ellas, se siente eso. En el día del padre mi nena le hizo el regalo y no sabía a quién entregarle, se puso a llorar. Cuesta, cuesta muchísimo estar sin él”, dijo su novia Montserrat Giménez.

Quien fuera la pareja de Rolo aseguró que no se van a detener “hasta que se hagan responsables de lo que le pasó. Esto es algo que se podía haber evitado. Cerrando el local no se soluciona. Se tienen que hacer cargo, hay dos nenas sin su papá”.