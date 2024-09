Videojuegos: estos son los principales lanzamientos de la semana

Estos son los principales videojuegos que se lanzan en consolas y PC esta semana:

Starstruck: The Hands of Time (lunes 16)

Desarrolladores: Createdelic

Plataformas: PC

Un juego rítmico, descrito como una “ópera de rock interactiva”, con una trama que involucra viajes en el tiempo, en que el jugador puede controlar a una mano gigante que destruye un pequeño pueblo o a dos niños guitarristas que viven en ese pueblo y deben salvarlo.

Final Fantasy XVI en PC (martes 17)

Desarrolladores: Square Enix

Plataforma: PC

La muy esperada versión para PC de Final Fantasy XVI, la más reciente entrega de la legendaria saga de juegos de rol, que fue lanzado originalmente en 2023 para PlayStation 5. El jugador encarna a Clive Rosfield, un joven que, junto a su hermano, se ve en medio de una violenta disputa militar y política por el control de un mundo controlado por reinos cuyo poderío es potenciado por titánicas criaturas mágicas.

The Plucky Squire (martes 17)

Desarrolladores: All Possible Futures

Distribuidores: Devolver Digital

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch

Un juego de aventuras sobre un personaje de un libro infantil que es expulsado del mundo bidimensional de su libro al mundo real. El jugador debe resolver desafíos saltando del “mundo real” a distintos libros, de entornos en 2D a tridimensionales, para volver a su mundo.

Train Sim World 5 (martes 17)

Desarrolladores: Dovetail Games

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la serie de juegos de simulación de conducción de trenes Train Sim World, que permite a sus jugadores diseñar trenes, planear rutas e itinerarios, y administrar su funcionamiento en vías del mundo real en locaciones como el Reino Unido, Alemania o California.

Keylocker (miércoles 18)

Desarrolladores: Moonana

Distribuidores: Serenity Forge

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de rol de estética “cyberpunk” y mecánicas de ritmo en que el jugador encarna a un músico que debe utilizar sus habilidades artísticas en una lucha contra el autoritarismo y descubrir los secretos que se ocultan en la corrupta sociedad que se ha asentado en el planeta Saturno. Los desarrolladores citan clásicos juegos de rol como Chrono Trigger o la serie Mario & Luigi como inspiraciones.

UFO 50 (miércoles 18)

Desarrolladores: Mossmouth

Plataforma: PC

Una colección de 50 juegos creados por desarrolladores que trabajaron en aclamados títulos “indie” como Spelunky o Downwell, presentada como una compilación de juegos de una compañía ficticia publicados en la década de 1980, abarcando géneros como los “shoot ‘em up”, juegos de rol o de plataformas.

Enotria: The Last Song (jueves 19)

Desarrolladores: Jyamma Games

Plataformas: PC, PlayStation 5

Un juego de acción en tercera persona con clara inspiración en la saga Dark Souls, en el que el jugador debe liberar a un mundo de personas atrapadas en una narración teatral. La aventura trascurre en un mundo inspirado por las soleadas costas de Italia.

God of War: Ragnarok en PC (jueves 19)

Desarrolladores: Santa Monica Studios

Distribuidores: Sony

La versión para PC de la exitosa última entrega de la saga God of War de PlayStation. En esta secuela, Kratos y su hijo Atreus continúan lidiando con dioses de la mitología nórdica mientras un catastrófico evento se cierne sobre el mundo.

Dead Rising Deluxe Remaster (jueves 19)

Desarrolladores: Capcom

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Una nueva remasterización del clásico juego de acción en mundo abierto de Capcom, sobre un periodista que debe escapar de un masivo centro comercial atestado de zombis, valiéndose de todo tipo de armas que el jugador puede crear combinando objetos que encuentra en sus alrededores.

Broken Sword: Shadow of the Templars – Reforged (jueves 19)

Desarrolladores: Revolution Software

Plataformas: PC, Mac, Linux, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una remasterización del clásico de aventuras “point and click” Broken Sword: Shadow of the Templars, lanzado en 1996. La historia sigue a un turista estadounidense y una periodista que intentan desvelar una siniestra conspiración vinculada a un tesoro oculto en París y un peligroso culto.

Death End re;Quest: Code Z (jueves 19)

Desarrolladores: Compile Heart

Distribuidores: Idea Factory

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

La tercera entrega en la saga de juegos de rol Death End re;Quest sigue a una joven mujer que explora un mundo digital en caos. La historia fue supervisada por Makoto Kedouin, guionista del popular juego japonés de rol Corpse Party.

Frostpunk 2 (viernes 20)

Desarrolladores: 11 Bit Studios

Plataformas: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

La muy anticipada secuela del aclamado juego de estrategia de 2018 Frostpunk, en que el jugador de nuevo debe construir y administrar una sociedad en medio de una nueva era de hielo, asegurándose de balancear población y recursos para mantener la temperatura en niveles habitables garantizar la supervivencia de su gente.

Home Safety Hotline (viernes 20)

Desarrolladores: Night Signal Entertainment

Distribuidores: Puppet Combo

Plataformas: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de terror en que el jugador toma el rol de un telefonista en una línea de apoyo a personas que experimentan fenómenos paranormales, y debe ayudar a los llamantes a vencer o escapar de amenazas sobrenaturales dándoles las respuestas correctas a sus preguntas.

The Karate Kid: Street Rumble (viernes 20)

Desarrolladores: Odaclick Game Studio

Distribuidores: Game Mill Entertainment

Plataformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un juego de acción basado en la serie de películas Karate Kid, que recrea los eventos del filme y mete al jugador en la acción en peleas que pueden ser jugadas en solitario o con otro jugador en un modo cooperativo.