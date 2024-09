Mercado 4: permisionarios denuncian que hace seis días están sin energía eléctrica

Los permisionarios del Mercado 4 ubicados en la avenida Pettirossi casi calle Padre Levera, zona de la Galería Pettirossi, denuncian que hace seis días están sin energía eléctrica, por lo que hasta sus actividades comerciales se ven afectadas.

Felipa Matto, permisionaria, señaló que ya no saben a quién recurrir porque desde la Administración Nacional de Electricidad (Ande) no dan soluciones, pese a los reiterados reclamos. Tampoco desde la Municipalidad de Asunción se hacen cargo, según lamentó.

Refirió que temen además que pueda ocurrir una desgracia, como un incendio, debido a que el cablerío genera chispas al activarse la llave eléctrica.

“Estamos cansados. Hacemos nuestros reclamos a la ANDE y dicen que dentro de dos horas van a estar acá y no vienen. Estamos hace seis días sin luz. No queremos tocar la llave porque se prende. La Municipalidad no nos da solución, pero ellos cuando hacemos cosas lindas vienen a sacarnos fotos”, lamentó.

ANDE espera que ocurra desgracia para intervenir

La comerciante refirió que los electricistas particulares no quieren intervenir porque alegan que es dominio de la ANDE. “Acá va a ocurrir una desgracia porque si se prende quién va a atajar”, lamentó.

Victoria Giménez, permisionaria, indicó que desde la Dirección del Mercado 4 señalan que insisten con la ANDE, pero que la estatal eléctrica interviente.

“No sé si están esperando que pase algo acá para que después digan que el mercado es una bomba de tiempo. Se les está avisando con tiempo. Después va a ser culpa de los permisionarios otra vez”, cuestionó.

Contó que bajan la llave en la noche para evitar riesgos porque desde la Municipalidad informaron que hay sobrecarga en la zona.