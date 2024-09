Obras inconclusas en Asunción: vecinos piden que terminen antes de la próxima lluvia

Vecinos del barrio Nuestra Señora de la Asunción, de Asunción, exigieron a la Municipalidad que concluya las obras del desagüe pluvial de Molas López, ya que las mismas afectan a toda la zona de Trinidad, incluso las zonas que son inundables, por lo que los vecinos tienen miedo de las próximas precipitaciones.

“Es una zona inundable. Vamos a ver con las obras que se están haciendo, a ver si no llueve, si no se inunda más, porque muchas cosas perjudica, no solo a mí, empezando desde allá, porque acá de este lado hay casas todavía, sobre el arroyo”, dijo Marlene Isabel Ramírez, una de las vecinas.

Dichas obras debían culminar en 2022; sin embargo, se retrasaron por motivos desconocidos, por lo que los vecinos claman que se terminen este año.

“Más de un año (debían terminar las obras). Este (trabajo) ya tenía que terminarse en el 2022 por ahí. (Perjudica) a muchos sí, a mí no, los que tienen vehículos, por ejemplo; en esta acera hay taller, hay mucho movimiento, hay almacén, taller y eso, ahora es raro que no vienen a colocar todos los del taller su auto, ya no creo luego que vengan porque ya están cerrando”, indicó.

Zona inundable apeligra a vecinos

Según comentó la vecina, cada vez que llueve, el nivel y la fuerza del agua ponen en peligro a los vecinos.

“Esto en la última lluvia llevó todo, hasta auto, este año; los vecinos nos inundamos todo; la gente tira basura. Ojalá termine ya para cuando llueva otra vez”, señaló.

De acuerdo a lo que comentó la vecina, la obra se retrasó porque no había obreros.