La dieta antiinflamatoria empieza con un desayuno con proteínas

La Lic. Silvina Gomez Sgarbi, nutricionista, la inflamación cobra protagonismo en la nutrición. “Es una respuesta puntual la inflamación alimentaria que se produce a lo largo del tiempo se da con ciertos alimentos, deriva en enfermedades cardiovasculares, trigliceridos, que generan una respuesta a nivel corporal”, destacó.

Gomez Sgarbi dijo que el cuerpo siempre nos habla, nos avisa, el problema es que no conocemos nuestro cuerpo, nos dice a gritos y no nos damos cuenta que elegimos mal los alimentos.

“La panza inflamada, aventada o no ir al baño son manifestaciones que deben llamar la atención. Hay personas que van una vez al baño en la semana, eso es angustiante porque cuando no se evacua lo que el cuerpo ya no necesita incide en situaciones que potencian ciertas enfermedades”, adelantó.

El estreñimiento, según la licenciada en nutrición puede ser por malas costumbres en la familia, una alimentación de carbohidratos, grasa, o no toma agua. Es casi nula de agua, toman gaseosas, todo sintético, nada natural.

La dieta antiinflamatoria con alimentos naturales

También alertó sobre los alimentos que parecen saludables, o que estén en la casa pero es importante preferir alimentos naturales, aunque no desconoce los agrotóxicos utilizados.

“Como adultos encargados de alimentar a niños tenemos que leer las etiquetas, y analizar la aparición de la ansiedad, las tensiones. En la parte emocional puede producir una serie de síntomas, desequilibrios, el estrés, cómo duermo o la falta de actividad física”, nombró.

“La composición química de los alimentos se relaciona con que necesidades tenemos, que cambios tenemos que hacer. Por ejemplo, la composición química, ver si hay grasa elevada, resistencia a insulina”, reflexionó.

Lamentablemente hay gente que no se hace controles, que deben hacerse una vez al año para un control clínico, comprobar como funcionan las tiroides, la parte metabólica.

Si no se realizan buenas elecciones de los alimentos “llegamos tarde, depende de mí de ir al médico”, subrayó.

El cuerpo inflamado se nota cuando el paciente refiere que se llena de gases o cuando se tiene hambre una hora después de comer.

Ejemplos de alimentos que deben comerse solo de vez en cuando

Pasta. Helado. Bollería, medialunas. Pizza.

Problemas en la salud

La persona no duerme.

Tiene caída de pelo.

Uñas quebradizas.

Falta de vitaminas.

Falta hidratación.

Falta de fibra.

Problemas articulares, deficiencia de magnesio, selenio.

La dieta antiinflamatoria evita los excesos

“La inflamación aparece a lo largo del tiempo, cuando no se come verduras, y el cuerpo se adapta los alimentos agresivos, luego hay problemas en los dientes hasta las uñas de los pies”, señaló.

También abordó el tema del corazón funciona pero hay grasa alrededor; el hígado graso que luego es un hígado con cirrósis, no filtra, no limpia y se generan problemas que acaban con la vida.

“Los pacientes renales se alimentaron con exceso de carne, sal. Los riñones son como arbolitos que se van rompiendo en la estructura del órgano, hay miles de cosas que nos dañan y no hay vuelta atrás con enfermedades crónicas”, apuntó.

Cómo lograr el cambio

El cambio conductual debe ser con disciplina, se puede cambiar si se quiere, consumir menos alimentos inflamatorios. “No significa no comer, pero en el caso de los dulces no se comerán todos los días”, especificó.

El desayuno

Indicó, “en el desayuno optar por comer semillas de lino, un huevo, o un trozo de queso Paraguay. Eso sirve para no tener hambre en una o dos horas”, finalizó.