Ñemby: alumnos del colegio Bienvenido Osorio piden rendición de cuentas sobre gratuidad y la renuncia de la directora

Alumnos del colegio Bienvenido Osorio de la localidad de Ñemby, acompañados de algunos padres, se atrincheraron en la institución y se negaron a dar clases en señal de protesta contra la directora, Cristina Guayuán, a quien exigen rendición de cuentas y su inmediata renuncia.

Los estudiantes mantuvieron el portón cerrado con candado, se negaron a ingresar a las clases y exigieron a la titular de la institución que explique qué pasó con el dinero de gratuidad que se recibió este año, porque la casa de estudios se cae a pedazos, indicaron.

A finales de julio, la dirección recibió como primer desembolso del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la suma de G. 10 millones, pero los padres y alumnos exigen rendición y transparencia en el uso del dinero público.

”Esta medida es una iniciativa de los alumnos y nosotros, los padres, apoyamos, porque solo se exige transparencia en el uso del dinero que recibe la institución en concepto de gratuidad educativa. Queremos saber qué se hace con esa plata, porque el colegio se está cayendo a pedazos”, expresó la presidenta de la Asociación Cooperadora Escolar (ACES), Magalí Cubas.

Indicó que la institución cuenta con un equipo de gestión, pero que la directora ignora a dicha agrupación y maneja el dinero de forma discrecional y sin ningún tipo de control por parte de la comunidad escolar.

Los alumnos portaron carteles y, a gritos, pidieron la renuncia de la directora, que asumió solo este año mediante un concurso de méritos y aptitudes. Sin embargo, desde que se hizo cargo de la institución, ha tenido conflictos con los padres y estudiantes.

Directora asegura buen uso del dinero

Por su parte, la directora mencionó que cuenta con todos los documentos respaldatorios y que todas las compras se hacen con la anuencia del equipo de gestión, integrado por representantes de los estudiantes, docentes y padres.

”Desde que asumí el cargo, tenemos ciertas dificultades, pero estamos saliendo adelante. Con relación al dinero de gratuidad, para las compras se realiza un acta con el equipo de gestión, porque ese dinero no puede usarse para muchas cosas, solo útiles de oficina, implementos de limpieza y algunas reparaciones menores, y cuento con los documentos respaldatorios”, expresó la docente.

Dijo además que permanentemente informa a los padres y alumnos sobre las compras, y que el medio utilizado es un grupo de WhatsApp, e incluso envía fotos de los artículos que compran para la institución.

Sin embargo, la tesorera de la ACES y miembro del equipo de gestión, Blanca Gamarra, indicó que la directora nunca informó de las compras a nadie y que, cuando se le exige, responde con evasivas.

“Yo soy la representante de la comisión e integro el equipo de gestión, pero no estoy informada, porque la directora no utiliza el grupo para las decisiones. Solo envía fotos de las compras, pero no vemos lo que sucede dentro de la institución”, expresó Gamarra.

Resaltó que el colegio se cae a pedazos, las sillas están en pésimo estado y las paredes de las aulas tienen enormes grietas, y que hoy en día es un riesgo permanecer en las clases y que la directora no gestiona las reparaciones.

Ante el conflicto, llegó al lugar la supervisora de la zona, Nancy Gray, quien escuchó a las partes y prometió elevar un informe a la Dirección Departamental, donde mañana continuará una mesa de diálogo para buscar una salida al problema.

”Vamos a seguir con el diálogo el día de mañana en la Dirección Departamental. Pedimos a los alumnos que retomen las clases. Vamos a buscar las soluciones más convenientes para toda la comunidad educativa”, expresó la supervisora.