Alumnos siguen con toma de colegio en Ñemby

Estudiantes del colegio Bienvenido Osorio de la ciudad de Ñemby siguen atrincherados en la institución y exigen la renuncia de la directora, Cristina Guayuán, a quien también piden la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos de gratuidad que recibió la casa de estudios.

Los alumnos alegan que no reiniciarán las clases si las autoridades no separan a la directora de la institución, que se encuentra en lamentable estado. No cuentan con sillas en buen estado, mientras, las paredes de las aulas están con grietas desde el piso hasta el techo.

La institución recibió en julio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la suma de G. 10 millones en concepto de gratuidad y que supuestamente la directora no justificó el destino que se le dio al dinero público.

“El colegio se cae a pedazos. No tenemos sillas en buen estado y las aulas con grietas, y no sabemos qué se hizo con la plata que dio el MEC en concepto de gratuidad. Solo exigimos transparencia y buen uso del dinero, porque queremos lo mejor para nuestros hijos”, expresó la presidenta de la Cooperadora Escolar, Magalí Cubas.

Por su parte, la titular de la casa de estudios Cristina Guayuán, indicó que se compraron útiles de oficina e implementos de limpieza y ya realizó la rendición de cuentas en la Supervisión y la Contraloría, y que también cuenta con los documentos respaldatorios.

Reunión en la Dirección Departamental

En estos momentos se realiza una reunión en la Dirección Departamental entre los padres, alumnos y la supervisión local en busca de una solución al problema y que los estudiantes retomen las actividades escolares.

Los padres y alumnos cuestionan a la directora su inacción para realizar las reparaciones de las aulas y sillas, y aseguran que en las condiciones actuales de las salas de clases es un riesgo permanecen en su interior.

“Desde que asumió esta directora ignoró a los padres y la institución se va de mal en peor, usar las sillas rotas es una humillación y las salas es un riesgo. Exigimos realmente transparencia y se trabaje en conjunto para poder salir adelante”, explicó la vicepresidenta de la ACES, Luz Olmedo.