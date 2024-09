Denuncian supuesto hecho de secuestro y uno de los involucrados sería un efectivo policial

Emiliano Cardozo Araújo, de 41 años de edad, se apersonó ayer en la Comisaría Primera de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, para realizar la denuncia de un supuesto hecho de secuestro exprés ocurrido el día sábado 21 de setiembre en horas de la noche.

La denuncia fue contra Cristian Diosnel Centurión Fernández, personal policial, con el grado de suboficial inspector, que presta servicios en el departamento de Itapúa, y su hermano Francisco Javier Centurión Fernández, quienes serían los supuestos autores de acuerdo a la denuncia realizada por Cardozo.

Según el relato, la víctima se encontraba en la plaza Boquerón, compartiendo de una fiesta con un grupo de amigos y su hermano que se realizó por el Día de la Juventud y de la Primavera.

En un momento dado, Cristian Diosnel Centurión Fernández, se acercó a Emiliano Cardozo y le abrazó y en su oído le dijo que se fueran a conversar en su automóvil, pero Cardozo se negó a dicho acto y a consecuencia Centurión Fernández hizo más resistencia obligándolo a retirarse del grupo de amigo.

“Me apretó más fuerte del cuello y me obligó a retirarme del grupo de amigos donde estábamos y me llevó a un lugar oscuro donde me propinó varios golpes de puños en el estómago. En ese momento llegó su hermano Francisco Centurión, quien le dijo que salgamos de allí y que me lleven a otro lugar”, relató Cardozo.

“Me subieron en un automóvil, uno de los hermanos manejaba mientras que el otro en la parte de atrás me sostenía y me apretaba el cuello con su rodilla e impedía que pidiera cualquier auxilio. El chofer le comentó a su hermano que se dirigirían hasta la compañía de Arazapé en el distrito de San Miguel, Misiones”, indicó Cardozo.

“Al llegar en un sitio determinado, en una zona oscura me bajaron del vehículo y comenzaron a darme más golpes y a despojarme de mis pertenencias de valor, como dinero en efectivo, mi aparato celular, reloj y mi zapato”, manifestó.

Siguió relatando que una vez que les despojaron de todo, siguieron los golpes y “amenazándome que si realizaba cualquier denuncia, la contestación será más terrible. Me dejaron inconscientemente y creo que ellos pensaron que me mataron porque me dejaron allí. Una vez que recuperé la conciencia, caminé hasta llegar a la ciudad de San Miguel, en donde pedí auxilio para poder llegar hasta San Juan Bautista”, señaló Cardozo Araújo.

También explicó que tenía miedo y que por esa razón no quería hacer la denuncia, pero su hermano y otros familiares le aconsejaron hacerla para que no quede impune.

En ese sentido, su hermano Ireneo Cardozo pide al Ministerio Público que inicie las investigaciones correspondientes y que esto no quede en el olvido y que paguen los responsables.

Por su parte la Directora de Policía del departamento de Misiones, comisario general inspector, Mirtha Ramos, mencionó que ya fue comunicado al Ministerio Público y a asuntos internos de la Comandancia de la Policía Nacional, quienes van a manejar este hecho. El efectivo policial está prestando servicio en la comisaria de Bella Vista, departamento de Itapúa. El caso ya se encuentra en la unidad del fiscal Raúl Agüero.