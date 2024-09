Encarnación: Padres exigen justicia tras denuncia de supuesta negligencia médica en el HRE.

El padre del pequeño Ángel Noguera, un niño de dos años y ocho meses que falleció el 26 de mayo, Pedro Darío Noguera, reiteró el pedido de justicia en el caso de su hijo. Los familiares denunciaron supuesta negligencia médica por parte del personal del Hospital Regional de Encarnación (HRE).

La causa permanece en la Unidad 11 de la Región V en Encarnación del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Griselda González. Pedro se acercó ayer hasta la sede de la fiscalía para solicitar respuestas a su clamor por justicia.

El padre indicó que, según su versión, serían 11 los profesionales de salud involucrados en el hecho, que deberían ser indagados por la justicia. No obstante, solamente fueron citados cinco funcionarios del HRE a declarar, afirmó.

Por su parte, el director del Hospital Regional de Encarnación, Jorge Ayala, indicó que el caso está judicializado, motivo por el que no se pronunciarán sobre el caso. Dijo que desde la institución proveen al Ministerio Público de toda la documentación y requerimientos.

Caso investigado

El pequeño Ángel llegó al HRE el domingo 26 de mayo, día en que, después de cinco horas de estar en el centro asistencial, falleció tras ser intubado y llevado a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

Según el personal médico interviniente, el pequeño habría ingresado con un cuadro grave de neumonía y falleció por un paro cardíaco. Por su parte, los familiares sospechan que el niño no fue atendido adecuadamente, situación por la que creen que concluyó con el fallecimiento del menor.

Noguera refirió que el niño era una criatura saludable y no tenía ningún problema de salud previo. Llevaron al niño por un cuadro respiratorio que les parecía leve y les sorprendió el desenlace fatal con el que concluyó esta triste historia. “Yo llegaré hasta las últimas instancias, porque no es solo la justicia para mi hijo, sino para que esto no ocurra más”, sostuvo el padre.

Piden necropsia

Noguera contó que solicitó en su momento que se realizara la autopsia a su pequeño, lo que no fue concedido por la fiscal de la causa, indicó.

Expresó que solicitarán una necropsia para confirmar la causa de muerte y asegurar que no se haya tratado de encubrir lo que, para él, puede ser una grave negligencia médica.