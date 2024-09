¿Peligro de colapso? Fisura en tanque de agua de Ypané

El encargado de mantenimiento de la Junta de Saneamiento que provee agua a la ciudad de Ypané confirmó que el tanque tiene una fisura en tres cuartas partes, pero asegura que no es para preocuparse; sin embargo, los pobladores captaron imágenes realmente preocupantes.

Amado Martínez, encargado de mantenimiento de la Junta de Saneamiento de la mencionada ciudad, explicó que el tanque tiene una capacidad para 100.000 litros, está hecho de hormigón armado y acumula 38 años de uso.

“Tiene una fisura de tres cuartas parte de su capacidad, o sea, el 75 por ciento, los motores no hacemos parar porque hay zonas donde no llega el agua si no tiene potencia. Tenemos un solo tanque de hormigón para toda la ciudad”, indicó.

Confirmó que la pérdida de agua es por la fisura que tiene, “pero no se desborda”. Que solo en horas de la madrugada se da la mencionada pérdida.

La misma situación ocurrió hace cuatro años y el tanque fue reparado. Para realizar el mismo trabajo debe ser vaciado y se espera a que se seque por completo para iniciar.

Este tanque abastece a 3.000 viviendas de Ypané, es decir entre 15.000 y 20.000 personas.

“En la Junta de Saneamiento de Ypané estamos haciendo lo que debería hacer el Estado. Cobramos G. 25.000 la provisión de agua por cada domicilio. Teníamos 3.000 medidores y ahora están en funcionamiento 800, se descomponen y las personas que tienen cuatro baños, cinco salones o piscina pagan el mínimo”, se lamentó.