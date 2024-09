Teletón lanzó su rifa solidaria; primer premio es un vehículo 0 Km

Por tercera edición consecutiva se realiza este año la rifa solidaria por las familias de Teletón, que ofrece premios increíbles, siendo el más destacado el primer premio: un SUV Honda BRV 0 Km. En conferencia de prensa realizada esta mañana, desde la Fundación Teletón Paraguay afirmaron que el objetivo es seguir sosteniendo las atenciones que reciben miles de familias en los tres centros de rehabilitación.

Durante el lanzamiento, los directivos de Teletón resaltaron que gracias a la donación de VICAR S.A, es la primera vez que se tiene un flamante premio, dando destaque a la rifa solidaria. Indicaron que todas las personas que accedan a la compra de un boleto, tiene la posibilidad de ganar el vehículo.

Si bien la rifa 2024 cuenta con más de 120 asombrosos premios, los más importantes son: un SUV Honda All New BR-V 0km; un viaje a Río de Janeiro para dos personas por 5 días; Play Station 5; televisor plasma de 60 pulgadas; notebooks; bicicletas; paquete de viaje para 2 personas a Buenos Aires, así como también muebles para el hogar, fragancias, obras de arte, instrumentos musicales, vouchers de US$ 200, prendas deportivas y entradas a conciertos a realizarse en Asunción.

Teletón: rifa será realizada el 29 de noviembre

El sorteo de la rifa será el viernes 29 de noviembre, en la sede de la Fundación Teletón. Indicaron que el sistema de sorteo que se utilizará será el de la papeleta física. Todo se realizará en presencia de un Escribano Público. El sorteo será transmitido a través de las redes sociales de la fundación.

Los interesados en apoyar esta iniciativa podrán adquirir sus boletos a un costo de G. 20.000. Las rifas se pueden adquirir en los tres centros de rehabilitación de Teletón o comunicándose al (0983) 919-121.