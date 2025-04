Joven denuncia que podría quedar ciego tras brutal golpiza: “No me dejen solo”

Alrededor de las 23:45 del martes 15 de abril se registró un accidente de tránsito entre la Avda. Choferes del Chaco y Tte. Ezequiel Solís de Asunción. Una de las personas involucradas fue Martín Vera Articanaba (27), quien trabajaba como conductor de Bolt en ese momento.

Según el joven, un Toyota modelo Ractis conducido por otro hombre le salió al paso y no pudo evitar chocarlo, por lo que luego se estacionaron frente a un restaurante de comida japonesa para dialogar.

“Traté de hablar con él para llegar a un arreglo por los daños y le propuse pagarle los daños. Él me pidió 300.000 y fui al auto a buscar el dinero, pero ahí comenzó mi pesadilla. Se notaba que la persona estaba en estado etílico. Esa persona, que repetía una y otra vez que hacía jiu-jitsu y que pesaba 110 kilos, se volvió violento de forma descontrolada”, publicó Vera.

Asimismo, relata que este otro conductor comenzó a hacerle llaves para estrangularlo y controlar su brazo, todo esto mientras “me decía que me podía matar”.

Joven podría quedar ciego tras golpiza

En su relato también asegura que el agresor se subió sobre él para continuar golpearlo, algo que casi provoca que pierda el conocimiento.

“Repitió tantas veces que practicaba jiu-jitsu y que podía matarme si quería. Antes de huir, me pateó el rostro dos veces con tanta fuerza que me fracturó un hueso en la base del ojo; estaba bañado en sangre. Una pareja de recolectores me asistió y me acompañó después de que la persona huyera”, cuenta.

Luego de ser diagnosticado, dio a conocer que cuenta con una “fractura en el piso de la órbita ocular” y si no es operado en un mes -con una intervención que costaría G. 30 millones- podría perder la visión. “No tengo esa plata. Tampoco tengo justicia, porque ese tipo corrió. Esto no puede quedar impune; no me dejen solo”, publicó en su Instagram y pidió ayuda para conseguir el circuito cerrado del restaurante Hiroshima, que en sus redes sociales comunicó que ayudará con las imágenes.

Por su parte, el subcomisario Hugo Silva detalló a la 1020 AM que el supuesto agresor aún no fue identificado. De igual manera, confirmó que la denuncia realizada en la Comisaría 6ª ya fue remitida al Ministerio Público.

