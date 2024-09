Hospital Nacional de Itauguá: limpiadoras denuncian amenazas, trabajo insalubre y falta de pagos

La foto de un gato alimentándose de una rata que acababa de cazar en uno de los pasillos del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), es imagen viral desde hace varios días. Otra foto muestra una aglomeración de cucarachas y heces de animales en el ala donde funciona la terapia intensiva neonatal, donde los bebés están hacinados porque las obras de remodelación que debían durar tres meses, no avanzan hace más de un año y medio.

Lea más: Indignación en Hospital de Itauguá: ratas, cucarachas y ausencia de medicamentos ponen en riesgo vidas

Tanto médicos como pacientes denunciaron la terrible insalubridad existente en el establecimiento, que también tiene serios problemas de infraestructura, pese a las promesas realizadas por el presidente de la República, Santiago Peña, cuando en febrero de este año visitó el hospital y prometió mejoras urgentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El miércoles último, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció que las renovaciones del hospital avanzarán y, además, prometió que se intensificaría la limpieza con personal adicional en todas las áreas. Afirmaron que la empresa privada encargada del aseo había duplicado la dotación de su personal para una higiene profunda y desinfección de superficies.

Lea también: Lo que dice el Ministerio de Salud sobre ratas, infraestructura y falta de medicinas en el Hospital Nacional

Sin embargo, Sonia Ortiz, una de las limpiadoras del HNI contratadas por la empresa Decograb, denunció a ABC TV que el personal de limpieza que trabaja en el establecimiento está padeciendo de explotación laboral, retraso en los pagos de sus salarios y hasta amenazas. La empresa tiene unos 100 funcionarios.

Hospital Nacional: empresa tercerizada está ligada a concejal de Itauguá

Entre lágrimas, la limpiadora contó que por la falta de pago de salarios, ni siquiera tiene cómo solventar los gastos educativos de su hija, ya que apenas están pagando unos G. 200 mil esporádicamente. Aseguró además que el trabajo que realizan es insalubre, ya que ni siquiera disponen de los elementos necesarios para la limpieza del hospital.

Las trabajadoras de limpieza del HNI, afirmaron que la empresa tercerizada que se encarga del aseo, es propiedad del sobrino del concejal de Itauguá, Víctor Sánchez (ANR-HC). Aseguran sin embargo, que sería el político quien realmente maneja la firma.

Lea más: Hospital Nacional: exdirectora revela principales problemas de infraestructura y dice que Gobierno abandonó proyectos anteriores

Las limpiadoras denunciaron también que han recibido amenazas por intentar denunciar la precaria situación en la que trabajan.

“Acá muchas cosas se están tapando. Pasamos hambre; a mi hija tuve que decirle que no podía ya ni darle para su recreo. Ahora quieren que venga de mañana (en otro turno) y les dije que no podía porque no tengo cómo pagarle a una niñera, debo más de la cuenta por culpa de ellos. Les pedí dos semanas para acomodar los horarios, pero me dijeron que van a tomar represalias si en tres días no me presento”, dijo entre lágrimas la señora Sonia.

Limpiadoras no tienen ni guantes y lavan bolsas patológicas para volver a usar, denuncian

Las limpiadoras del hospital contaron que durante los últimos días los responsables de la empresa privada intentaron negociar con sus trabajadores con un plato de comida y transporte. Aunque algunos aceptaron, otros se negaron, afirmando que necesitan de sus salarios para alimentar a sus hijos.

Lea también: Trabajadoras de una empresa de limpieza ligada a un concejal itaugüeño denuncian abusos laborales



Las denunciantes afirmaron que para el aseo del hospital, ni siquiera se les provee de guantes y que incluso llegaron a lavar las bolsas patológicas usadas para volver a reutilizarlas.