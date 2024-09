Trabajadoras de una empresa de limpieza ligada a un concejal itaugüeño denuncian abusos laborales

La empresa Decograb actualmente tiene más de 100 funcionarios que prestan servicios de limpieza en el Hospital Nacional de Itauguá en los horarios de mañana, tarde, y noche. Los afectados lamentan el excesivo abuso de poder aparentemente por parte del concejal, Víctor Sánchez (ANR-HC), debido a que este es el que aparentemente decide qué funcionario es contratado, quien se queda y a quien se debe despedir.

Una de las afectadas, Ninfa Rojas, denunció que fue despedida por el concejal por haber reclamado el atraso de pago de dos meses de su salario y de los aguinaldos que no se le habían abonado.

“A mí me dijo que me despedía porque era muy plagueona. Nosotros en todo momento solo tenemos contacto con él, y la encargada de la empresa, pero en los papeles, la empresa está en nombre de su sobrino Édgar Manuel de Jesús Garay Sánchez, que es su prestanombre. Nosotros con su sobrino nunca hablamos. Tengo audios que prueban de que el trato siempre es con el concejal. En particular, yo quiero que me paguen todo lo que me deben, porque al igual que yo hay muchos empleados que pasan por las mismas situaciones”, lamentó.

Sonia Ortiz, otra de las afectadas, denunció que la empresa solo les deposita G. 200.000 y G. 300.000 de forma esporádica, y no la integridad de su salario de forma mensual. Criticó la forma en que tratan a los empleados, y dijo que las personas van a trabajar para recibir un pago a cambio del trabajo que realizan, y no para trabajar gratis, ya que todos tienen necesidades que cubrir en sus hogares.

Algunas de las faltas cometidas por parte de la citada empresa, aparentemente ligada al concejal itaugüeño, es la falta de pago de salarios, de aguinaldo, y la constante rotación de horarios. Otra de las denuncias es que los trabajadores no reciben la totalidad del salario que deberían recibir, en algunos casos en trabajos por insalubridad.

Concejal niega vinculación con la empresa

Con relación a la denuncia hecha por los afectados, contactamos con el concejal itaugüeño, Víctor Sánchez (ANR-HC), quien negó rotundamente ser dueño de la empresa, pero mencionó que como político la gente acude a su persona para pedir ayuda. “Con la intención de ayudar a la gente siempre intercedo por la gente que acude a mí, pero la empresa no es mía, es de mi sobrino”, explicó.

Intentamos igualmente, contactar con el sobrino del concejal en cuestión, Édgar Manuel de Jesús Garay Sánchez, pero este no respondió las llamadas y los mensajes. Aún así dejamos abierto el canal de comunicación para que pueda realizar el descargo con relación a las denuncias que los afectados realizaron en contra de la firma Decograb.