Juicio a Walter Bower por supuestas torturas prosigue con alegatos finales de la defensa

En la jornada de hoy, el juicio por supuestas torturas al exministro del Interior Walter Bower, al comisario principal Merardo Palacios y al comisario principal Osvaldo Vera por supuestas torturas a los policías involucrados en intento de golpe ocurrido en el año 2000, prosiguió con la exposición de los alegatos finales del abogado defensor Secundino Méndez.

Méndez, defensor de Osvaldo Vera, cuestionó la investigación, que calificó de deficiente y destacó que esta circunstancia incluso fue advertido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado paraguayo a indemnizar a policía Jorge López.

Sin embargo, el letrado dedicó gran parte de su exposición -iniciada en la semana pasada- a denostar contra los testimonios de las víctimas y testigos, a los que llegó a calificar de “actores de un elenco” que fueron a exponer una “gran mentira”.

“Si los principales actores que son las supuestas víctimas se olvidaron del libreto, que los actores de reparto se olviden del libreto no llama la atención” aseguró el abogado Méndez, al señalar supuestas contradicciones de dichos testimonios.

“Es imposible que vea a las personas que estaban detrás. A no ser que vea tipo Superman, a través de las paredes él no podía observar quiénes estaban ahí. Mucho se repitió yo veía acostado, boca abajo pero ¿qué es lo que una persona acostada en el piso puede ver? La falta de consistencia y falta de credibilidad de que veía estando vendado, es papable. No pueden ver a no ser que se saquen totalmente la venda, pero si se mueve no más y más todavía arrodillado. Acostado es casi nula la visibilidad. Como máximo desde ese ángulo vas a ver los pies, ¿cómo va a ver la cara?”, cuestionó Méndez al insistir en que Cáceres mintió en su declaración, al decir que con un movimiento de cabeza logró mover parcialmente la venda y ver a Bower en el recinto donde lo torturaban.

En la semana pasada, la fiscala Sonia Sanguinés, de la Unidad Especializada en Derechos Humanos y los abogados querellantes Carlos Álvarez y Rolando Alum, en representación del comisario Alfredo Cáceres y Jorge López solicitaron que los acusados sean declarados culpables de las torturas sufridas por un grupo de policías en el año 2000.

Denuncia de torturas en la Comisaría 11ª y en la Marina

Los antecedentes de esta causa se remontan hasta los días 18 y 19 de mayo del 2000, cuando varios policías acusados de intentar perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi fueron arrestados por sus mismos camaradas. El oficial Jorge López y otros policías denunciaron haber sido torturados en la sede de la comisaría 11ª Metropolitana en la mañana del 19 de mayo.

Los detenidos fueron trasladados hasta la sede de la comisaría 11ª, que no era la de la jurisdicción en donde ocurrieron los hechos (microcentro) pero era estratégica porque en esa jurisdicción estaba la residencia de Bower. López integró el grupo de agentes que estuvieron detenidos en la referida dependencia policial, mientras que el comisario Alfredo Cáceres afirmó que el 21 de mayo de 2000 fue torturado por los mismos policías bajo la supervisión de Bower en la sede de la Marina.

La denuncia que dio origen al proceso en el año 2000 refiere que también sufrieron apremios físicos en la ocasión los agentes policiales Higinio Pérez, Emilio López Villalba, Emilio Escurra, Saturnino Gamarra, Fabián Ojeda, Rafael Sosa, Ricardo Báez, Lorenzo Genes, Reinaldo Insfrán y Próspero Arévalo.

En atención a la excesiva duración de este juicio, que ya tiene 24 años de duración, varias víctimas desistieron de accionar e incluso han fallecido testigos y hasta uno de los primeros acusados por el caso, el comisario Basilio Pavón, jefe de la comisaría 11ª en la época.

Este es el segundo juicio realizado en esta causa, debido a que la sentencia de absolución por duda dictada en el primer juicio fue anulada en instancias superiores.

Tribunal dispuso la división del juicio oral y público

En esta oportunidad, el Tribunal de Sentencia presidido por Fabián Weisensee e integrado por Cándida Fleitas y Laura Ocampos, dispuso la división del juicio en dos etapas, para que primero se determine la reprochabilidad de los procesados y en el caso de que sean declarados culpables, se discuta posteriormente la pena aplicable.

Minutos antes del mediodía, el colegiado dispuso un recurso hasta el próximo jueves 3 de octubre, a las 08:00. En la ocasión, la audiencia continuará con la exposición de los alegatos finales de las defensas.