El comercio está en quiebra en Ayolas, dice comerciante

Rodi Cantero manifestó que, a pocos meses de fin de año, no se observa que el Gobierno de Santiago Peña haya implementado un plan de trabajo para encontrar una alternativa que permita superar la profunda crisis financiera que golpea al distrito de Ayolas. Indicó que ya son muchos los comercios que cerraron sus puertas para irse de la ciudad o al extranjero en busca de trabajo. Con el cierre de los locales comerciales de diferentes rubros, se ha producido una mayor cantidad de desempleo en esta comunidad, dijo.

Agregó que en otros tiempos, cuando la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) cumplía en tiempo y forma con el pago a los contratistas, proveedores y prestadores de diferentes servicios tercerizados (limpieza y transporte), no se sentía la falta de recursos financieros. Desde que Argentina ya no realiza importantes desembolsos de capital en concepto de pagos por cesión de energía de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), la escasez se percibe cada día, aseguró.

A la falta de pagos de Yacyretá se le tiene que agregar la paralización de la obra de Aña Cua, lo que produjo que unas 600 personas quedaran sin trabajo. Además, está la bajante del río Paraná, que afecta la pesca comercial. Se sabe que gran parte de la economía depende del sector pesquero; la falta de peces es uno de los motivos por los que el turista no venga a Ayolas, indicó.

“No quiero imaginar lo que será en noviembre durante la veda, la proximidad de las fiestas de fin de año; la gente está desesperada porque no tiene plata, tampoco posee una fuente de ingreso económico que le permita tener un poco de tranquilidad. Realmente estamos muy lejos de estar mejor, como algunos ya están; increíblemente, a los amigos del poder no les importa nada”, manifestó.

