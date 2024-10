A más de dos años de accidente causado por la ANDE, víctima sigue sin recibir indemnización

A pesar de que José Benítez presentó toda la documentación necesaria ante la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la indemnización de G. 50 millones que solicita para cubrir sus gastos médicos y las pérdidas económicas aún no se le otorgó. El hombre era el sostén de la familia hasta el momento del accidente, manifestó.

La respuesta que recibió de la entidad eléctrica, según cuenta, fue que no podían proceder con el pago debido a qué no contaba con seguro médico. Enfatizó que el hecho de no tener seguro no debería ser un impedimento para recibir una compensación por un daño causado por negligencia.

Además, denunció que una persona se comunicó con él pidiendo G. 20 millones para destrabar el proceso, lo que pone en evidencia la corrupción dentro de la institución.

Intentamos contactar al asesor legal de la ANDE, quien en su momento dijo que iba a revisar los antecedentes del caso y brindar una respuesta, pero hasta el momento no recibimos ninguna declaración oficial. De igual manera, seguimos esperando que la institución brinde declaraciones públicas al respecto.