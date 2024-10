Ejecutan visita técnica para recapado de la avenida Cacique Lambaré

La Municipalidad de Lambaré lleva adelante el proceso del llamado a licitación ID 453881 para el recapado asfáltico de la avenida Cacique Lambaré, cuya publicación fue realizada el pasado 27 de septiembre.

Este jueves se ejecutó la visita técnica de los interesados, que deben presentar sus ofertas el próximo 18 de octubre.

“Todavía no sabemos la cantidad, hoy seguramente van a estar presentando sus ofertas. Ojalá sea la mayor cantidad posible, eso da más transparencia y que tengamos más ofertas para poder analizarlas”, declaró el intendente de Lambaré, Rosa “Guido” González (ANR).

El precio de referencia, según el llamado a licitación, se estima, asciende a G. 8.647.282.741. González precisó que este monto se puede elevar hasta en un 15% o reducir hasta un 20%, conforme a la normativa vigente.

Detalles del recapado en avenida Cacique Lambaré

El trabajo demanda el recapado de 60.000 metros cuadrados y la señalética, desde la calle Ecuador hasta Capitán Figari, agregó.

El intendente detalló que no se ejecutará un recapado de toda la avenida porque consideran que hay puntos que no lo requieren. “Entendemos que hay lugares que no necesitan el recapado. El 90% de la avenida son 5,6 km desde el límite con Asunción”, refirió.

González mencionó que la revitalización demandará 120 días y no requerirá de una clausura total de la avenida para evitar afectación al comercio local.

Se mantiene muro de contención

Con relación al muro separador que está instalado en parte de la avenida, refirió que se mantendrá porque ya salvó varias vidas ante los peligrosos raudales que se generan en la zona y atendiendo a que en inmediaciones existen desembocaduras al arroyo Lambaré.

En noviembre del año pasado, dos militares murieron cuando circulaban por la avenida Argaña, en inmediaciones, tras ser arrastrados por raudales hasta una desembocadura del arroyo homónimo. A raíz de ello, el intendente fue procesado por homicidio culposo.

De acuerdo con la Municipalidad de Lambaré, los trabajos de recapado asfáltico en la avenida Cacique Lambaré se realizarán tras largos 15 años desde la última intervención.