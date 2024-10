Docentes saldrán a las calles a defenderse tras aplazo masivo en concurso “denigrante”, anuncian

Grupos de profesores que se presentaron a las pruebas que se tomaron hasta ahora en el marco del concurso público para acceder al Banco de Datos de Docentes Elegibles (BDEE), del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aseguran que están conformando un Movimiento de Educadores del Paraguay. La semana pasada se aplazó el 70% de los maestros que se presentaron a rendir en el Este y Sur del país.

Con este Movimiento de Educadores alegan que saldrán a las calles a protestar en contra del MEC, que organizó el concurso. “Ni los evaluadores entendían el examen, a mí me consta porque consulté a qué se refería tal ítem y no supieron responder”, manifestó uno de los organizadores de las protestas, el profesor Óscar Giménez, quien rindió la prueba en Central el pasado 25 de setiembre. En aquella oportunidad, el 50% de los maestros se aplazó.

“El objetivo del MEC no ha sido bueno para con nosotros. Las evaluaciones son punitivas, denigrantes y practican la exclusión, porque el ministro de Educación, Luis Ramírez, dice, estos son los mejores, entonces estos los peores (aplazados), así nos diferencian”, apuntó el profesor.

Explicó que otro punto que cuestionan es que el examen escrito tenga un porcentaje del 70% para ingresar al BDDE y que la carga documental sea mucho menor (cantidad de títulos de grado, postgrado y capacitaciones).

El ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió una vez más, esta mañana, el proceso del concurso docente que llevan a cabo y que todavía tiene dos fechas faltantes, el 21 de octubre y el 6 de noviembre. Fue durante la presentación del anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para el MEC 2025, en una sesión de la Bicameral del Parlamento Nacional.

“Es un concurso serio, que permite que los mejores maestros estén en el Banco de Elegibles. Como dice la prensa, no es que se aplazaron todos, no, tienen que pasar los mejores, esto no es para que todos pasen, esto es para que pasen el 30 o el 40% y asegurarnos, en la educación paraguaya, de que los maestros que vamos a elegir están preparados y formados” afirmó Ramírez.

El ministro agregó que este “es un hecho en el que tenemos que estar felices y que todos tenemos que estar aplaudiendo, porque es la base del desarrollo y el crecimiento, tener a los docentes capacitados”.

Concurso docente: protestas serían en noviembre

El profesor Óscar Giménez aseguró que ya tienen un grupo con 1.500 maestros que participaron del concurso y que se sumarán a este sector los 2.500 educadores que ya interinan en cargos de aula, que habían pedido rendir el concurso en un proceso separado al actual, de modo a no perder sus puestos interinos.

Remarcó que no buscan que se anule este proceso ni bajar la escala de 25 puntos mínimos, pero que sí plantearán al Gobierno un nuevo examen con unas evaluaciones “que se alineen con la realidad actual” de los educadores.

La fecha de las protestas que están organizando aún no está definida, pero sería el próximo mes, antes o después de la última fecha de las evaluaciones, pautada para el 6 de noviembre.