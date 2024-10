Comedores comunitarios de Encarnación no pueden operar ante falta de aporte del MDS.

Encargados de tres comedores comunitarios de la ciudad de Encarnación expresaron su preocupación ante la falta de regularidad con la que tienen que funcionar debido a la falta de insumos para mantener el trabajo solidario que realizan con familias carenciadas. Adujeron que la falta de lo necesario para cocinar está relacionada con la ausencia del aporte que semestralmente realizaba el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) a través de su proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios, el cual no han recibido en este 2024.

Alrededor de 400 pobladores de los barrios Santo Domingo y San Pedro son afectados por esta situación. Además, indicaron que funcionarios del MDS habrían advertido que, en lo que resta del mes, los víveres de alimentos no perecederos no llegarán para el séptimo departamento, afectando a los 55 comedores que son parte de este programa.

La responsable del comedor Kuña Guapa, Ignacia González, expresó que les cuesta dar continuidad a la labor que realizan. Incluso describió que, para acceder a los beneficios del proyecto, debieron invertir para estar acordes con los requisitos del MDS, con el aporte de la comisión vecinal.

Por su parte, Manuel Guerrero, del comedor San Francisco, ubicado en el barrio Santo Domingo, explicó que cocinan solamente cada vez que les alcanza para los insumos.

Según nuestras fuentes, otros comedores beneficiarios del programa estarían en una situación similar, pero, por temor a no recibir más el aporte, deciden no reclamar este hecho.

Se torna insostenible

La encargada del comedor comunitario “Tía Noe”, Noelia Estigarribia, entre lágrimas, lamentó que no pueden asegurar los días en los que contarán con alimento para los niños, niñas y adultos mayores que dependen del comedor. El local se halla ubicado en su residencia del barrio San Pedro etapa 6, sector en donde la mayoría de los residentes son oleros.

”Hace una semana, muchos de los vecinos, la mayoría oleros, no están trabajando por las lluvias y hay muchos niños que no tienen qué comer”, relató. Estigarribia dijo que no tienen respuesta de parte de los funcionarios del MDS.

Según explicó, incluso el año pasado tuvieron que ir hasta la capital para retirar el aporte de víveres, debido a que supuestamente los encargados del ministerio no tenían móvil para llevar hasta Itapúa los insumos.

”Hoy me tocó mucho un niño que llegó a casa a las 10:00, me preguntó si íbamos a cocinar y yo no tenía nada”, relató. Exclamó que tuvo que improvisar una salsa de arroz con salchichas para brindarles un alimento a los niños del barrio. Reiteró el ruego a las autoridades para que puedan hacer llegar el aporte acordado a los comedores del departamento.

Respuesta del MDS

La coordinadora regional del proyecto, con la que dicen los afectados tener comunicación como representante para Itapúa del Ministerio de Desarrollo Social en la capital, Sara Rolón, no contestó nuestras llamadas y mensajes por teléfono.

Por otra parte, el encargado del área de prensa recibió un listado de preguntas con el compromiso de consultar y dar retorno a las inquietudes. Hasta minutos antes de la publicación de este material periodístico, no hubo respuesta oficial del MDS. Estamos abiertos en caso de que responsables del programa deseen referirse a los reclamos.