Día del Bastón Blanco: “La discapacidad no está en mí, está en las barreras que la sociedad pone”

El uso del bastón blanco constituye un símbolo a nivel mundial que identifica a las personas con alguna discapacidad visual y este 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Bastón Blanco. Conversamos con Selva Riquelme, no vidente, quien comenta la importancia de este elemento y las complicaciones que existen en nuestro país en materia de políticas públicas y falta de acceso.

Selva es madre de dos hijos, profesional en el área de comunicación, y trabaja en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

Ella utiliza el bastón blanco, sobre todo cuando se encuentra sola, y asegura que desde hace un tiempo existe mayor conciencia por parte de la gente que ve a alguien utilizando el mencionado elemento.

Inseguridad y reguladas del transporte público

“La inseguridad nos juega una mala pasada porque la gente no sabe si el que lleva un bastón blanco es realmente una persona con discapacidad o un farsante que quiere aprovecharse de la buena voluntad, ya sea pidiéndole dinero o robando”, indicó.

Esta situación hace que la gente no se acerque a ayudar cuando se percata del bastón blanco.

Otro factor que afecta a este sector de la sociedad es la regulada del transporte público, en el cual los no videntes cuentan con la gratuidad del pasaje.

“Como no pagamos, no nos paran. Los choferes ven el bastón blanco y no nos alzan”, lamentó.

Falta de accesibilidad

La falta de veredas inclusivas en todo el país es una de las principales barreras para que las personas con discapacidad se desplacen sin peligro.

Selva comenta que no solo se trata de colocar una rampa, sino también de los comercios que las utilizan para colocar sus mercaderías, carteles, bicicletas u otros objetos que dificultan su paso.

“Es difícil caminar por las calles, no tenemos autonomía ni seguridad, hay de todo sobre las veredas y no se respeta nada”, resalta.

Ella debe salir de su casa mucho antes de la hora prevista, ya que no sabe con qué se encontrará en el camino, si el chofer del colectivo le dejará subir, entre otras circunstancias. “Todo es muy difícil”, expresó.

Tipos de bastón

Bastón blanco : personas con ceguera total

Bastón blanco y verde : personas con baja visión

Bastón blanco y rojo: personas sordo–ciegas

El costo de este elemento es accesible, se encuentra en comercios y además existen entidades que se dedican al abordaje de la discapacidad visual que lo ofrecen de manera gratuita.

El bastón blanco como instrumento

El diseño del bastón se concibió para apoyar la movilidad de personas con discapacidad visual, en lugares concurridos y con tránsito

Es una vara ligera y alargada fabricada con fibras sintéticas

Sirve como distintivo, como informador y como protector

Tienen una empuñadura de goma y en la parte inferior una punta metálica rodante

Se emplea la técnica rítmica de contacto de dos puntos. El contacto del puntero con el suelo emite unas vibraciones que se intensifican, dependiendo de la dureza de la superficie

Se distinguen tres tipos de bastón: simple, guía y largo

Existen modelos plegables o rígidos

En la actualidad algunos modelos de bastones cuentan con dispositivos de geolocalización (GPS)

“Nunca es fácil”, asegura Selva

“Uno supera las etapas y son conquistas, pero nunca es fácil. Es el entorno el que crea las barreras y sin estas no tendría que decir que es un desafío o que es difícil. La discapacidad no está en mí ni en el bastón blanco, está en las barreras que la sociedad pone”, analizó.

También exige al Gobierno que ponga en práctica los derechos de las personas con discapacidad, que no hagan cosas en nombre de ellos y sin darles participación y, por sobre todo, que tome en serio las políticas públicas.

“Quiero que me vean como sujeto de derecho, como profesional, como mujer, como madre, como un ser humano que puede contribuir a este país”, enfatizó.