Vecinos de Tuyucué reclaman ante la ANDE de Pilar por cortes de energía eléctrica

En la mañana de este miércoles, los pobladores de la compañía Tuyucué, distrito de Humaitá, llegaron hasta la sede regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para reclamar a los funcionarios una solución a los frecuentes cortes eléctricos que sufren en la zona.

Los manifestantes entregaron al jefe regional de la ANDE, Vidal Céspedes, una nota firmada por 150 personas, solicitando una mejor atención por parte de la institución.

Los vecinos aseguran que los apagones impactan gravemente en la economía local. Juan Duré, uno de los pobladores afectados y enfermero en un puesto de salud, expresó su indignación: “Parece que somos ciudadanos de segunda categoría, nadie nos hace caso”, lamentó.

Duré añadió que cada vez que ocurre un corte de energía eléctrica, debe trasladarse rápidamente a Humaitá para almacenar las vacunas en un lugar seguro y no perder la cadena de frío.

“Yo soy enfermero en un puesto de salud, y es un problema cuando el corte de energía ocurre en la zona. Por eso debo ir hasta Humaitá para guardar las vacunas en un lugar seguro y no romper la cadena de frío”, explicó.

Lisa Duré, también pobladora de Tuyucué, señaló que la situación es insostenible: “Estamos cansados de esta situación, la energía se corta constantemente, hasta dos veces por semana, y las interrupciones duran entre 10 y 24 horas” refirió.

Duré también mencionó que las quejas al call center de la ANDE no han dado resultados. “La última vez hablamos con un funcionario, nos dijo que no podían hacer nada porque no tenían vehículo para reparar el fusible que se quemó a causa de un cortocircuito”, lamentó.

Los pobladores fueron recibidos por Vidal Céspedes, jefe regional de la ANDE con quien mantuvieron una reunión de dos horas, a quien expresaron su indignación ante la falta de soluciones.

Por su parte, el jefe regional, Vidal Céspedes, reconoció las dificultades para atender las demandas de los pobladores, citando la falta de camionetas operativas y los problemas mecánicos que afectan al parque automotor, lo que complica la llegada a los distritos y compañías más alejados.

Céspedes, se defendió y manifestó que el continuo corte de energía eléctrica obedece a las plantaciones eucaliptos que existen en la zona cuya ramas se desprenden y caen sobre los cables ocasionados el corte.

Pidió a los productores de eucaliptos que eviten plantar este tipo de árboles cerca del tendido eléctrico, “con cada viento fuerte se rompen las ramas y caen sobre los cables, dañando los fusibles de los transformadores” expresó.