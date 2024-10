Asegurados de IPS deben madrugar para consultar y no consiguen medicamentos ni turnos para estudios

Los asegurados de IPS Ingavi afirman que, para consultar, el paciente debe ir in situ a solicitar turno, porque el sistema de Call Center no funciona. Mencionan que, a pesar de que el servicio está habilitado, casi nunca atienden, o si atienden informan que ya no hay turnos.

Como consecuencia, los asegurados deben levantarse temprano para llegar antes de las 05:00 de la mañana y formar largas filas para intentar conseguir turno. Mencionan algunos que, quienes tienen mala suerte, ya no consiguen turnos, por lo que van en vano hasta el hospital.

Floria Benítez y Zeferina Rodríguez mencionaron que fueron a las 04:40 a hacer fila para conseguir turno. Lamentaron que, a pesar de haber aportado por mucho tiempo, deban sufrir el deficitario servicio de IPS.

“Es lamentable que nos obliguen a venir temprano porque el Call Center no funciona. Para colmo, venís y te informan que el médico con el que necesitas consultar ya no te puede atender. Además, te hacen esperar horas para poder consultar. Deben acortar más el tiempo de espera, con más razón para la gente de la tercera edad como nosotras”, refirió Floria Benítez.

La paciente Zeferina Rodríguez, por su parte, mencionó que otro problema de nunca acabar es la falta de medicamentos. “Entrás a consultar con el doctor y cuando termina, empieza a consultar en el sistema el stock de los medicamentos, y busca y no encuentra ni un medicamento. Esto es casi siempre así. Las veces que consulto, no retiro ni la mitad de lo que me recetan. Es lamentable cómo estamos y cómo debemos sufrir los pacientes”, mencionó.

Entre los medicamentos que faltan para las personas con enfermedades cardíacas se encuentran: Telmisartán, Losartán y Alprazolam, según refieren los pacientes que sufren de estas afecciones.

Solicitó turno y le dieron recién para el 2025

Debido a una falta de control por parte de los funcionarios de la prestadora Meprotec y de IPS, la asegurada Nacy Benítez denunció que le dieron fecha recién para enero de 2025 para realizarse un estudio de Resonancia Magnética.

Según explicó, en junio de este año debía realizarse un estudio de Resonancia Magnética de la columna de carácter urgente, pero no pudo hacerlo porque un día antes de acceder al estudio, su seguro había vencido. Como consecuencia, tuvo que pedir un nuevo agendamiento, y recién en enero de 2025 podrá realizarse el estudio.

Reclamó que el IPS no tenga prevista la continuidad del servicio pese al vencimiento del seguro médico. “La empresa donde trabajo no había pagado aún y estaba en mora, y me dejaron sin el estudio. Las empresas tienen un tiempo de gracia para ponerse al día, y no deberían cortar el servicio”, lamentó.

La directora de Ingavi no se pronunció

Para obtener la versión de la directora de IPS Ingavi en relación con las denuncias realizadas por los pacientes, nos comunicamos con la directora Ruth Zayas, pero la médica no se refirió al tema. Dejamos el canal de comunicación abierto en caso de que quiera pronunciarse al respecto.