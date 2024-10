IPS Ingavi: asegurados se quejan por prolongada espera y pésimo sistema de agendamiento

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) atiende a unos 20 mil pacientes por mes. A diario, muchos asegurados acuden hasta el servicio de la previsional pero no consiguen un turno para cita con un médico y, se ven obligados a esperar varios meses, según las frecuentes denuncias que realizan.

Esta mañana, un equipo de ABC TV constató que los pacientes que requieren de una resonancia magnética, por ejemplo, deben esperar hasta el 2025 para realizarse el complejo estudio. Una paciente contó que fue agendada para el 24 de enero del año que viene, por lo que deberá esperar tres meses.

Las quejas de los aportantes del seguro social también son en torno al pésimo sistema de agendamiento del IPS. Además, afirman que el ente no tiene medicamentos, generando esto un importante gastos de bolsillo mensual.

IPS: pacientes madrugan en Ingavi para recibir atención

Una asegurada del IPS refirió que para conseguir un turno en el Hospital Ingavi, lamentablemente es necesario llegar muy temprano y que la fila de pacientes, suele llegar a veces, incluso hasta la calle.

“Hace rato que estamos esperando; necesitamos que sea más rápida la atención por favor. Llegué a las 4:40 y la fila era muy extensa”, contó a ABC TV una asegurada adulta mayor.

Otra aportante indicó también que el IPS está con falta de medicamentos. “Siempre estamos con falta de medicamentos. Falta todo para la presión alta; un mes hay y después ya no se consigue. Lo que hay es paracetamol pero los otros importantes, no hay. No tienen remedios”, afirmó.

La misma asegurada contó ante las cámaras de ABC TV que la espera para obtener un número y ser atendido por un médico, es prolongado. Según dijo llegó un momento en que tuvo que llegar al Hospital Ingavi a las 01:00 y amanecer afuera para asegurar la cita médica.

“El call center no funciona. Es una mentira, nunca conseguí turno por call center. Nunca atienden y si atienden te dicen que no hay número, que venga por ventanilla. Venís y tampoco hay”, cuestionó la aportante.