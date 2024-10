Animales sueltos en la Ruta PY 02: Un peligro mortal que sigue sin solución

Varios accidentes de tránsito fatales se han registrado a causa de los animales sueltos en las rutas de nuestro país. La nueva y moderna vía duplicada de la Ruta PY 02 no queda exenta de esta situación, y diariamente se observan varios animales vacunos deambulando por el trayecto, lo que genera un peligro mortal para los ocupantes de los vehículos que circulan por la vía.

Lea más: Abai: animales sueltos dan la bienvenida a los visitantes

Esta situación se acentúa en la Ruta PY 08, en el trayecto que cruza los departamentos de Caazapá y Guairá, donde la presencia de animales vacunos es prácticamente normal y ha causado innumerables accidentes fatales.

En los primeros párrafos del artículo 42 de la Ley Nº 5016 / Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, se establece: “Animales sueltos. Prohíbase la presencia de animales sueltos en la vía pública. A los efectos de esta Ley, entiéndase por animales sueltos a los vacunos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos que deambulen libremente, sin ser guiados por sus responsables o no se encuentren correctamente amarrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los animales sueltos que se encuentren en la vía pública, en infracción a esta Ley, serán decomisados y sacrificados por la autoridad municipal o la Patrulla Caminera, según el caso.”

¿Por qué no los sacrifican?

Al respecto, el inspector de la Patrulla Caminera de Coronel Oviedo, Derlis Villar, manifestó que ante cada denuncia acuden a los sitios donde se encuentran animales sueltos y buscan ubicarlos en algún lugar donde no generen peligro. Indicó que, posteriormente, tratan de identificar al propietario y notificarlo a través del juzgado de faltas, pero aclaró que la mayoría no tiene marcas y los propietarios no se identifican.

Lea más: Animales sueltos ocasionaron el 14% de los accidentes en 2023

Al ser consultado sobre por qué no se procede al sacrificio inmediato, Villar indicó que primero deben contar con una orden judicial para proceder, ya que se trata de animales ajenos que se encuentran en las rutas.

Lo cierto y concreto es que los propietarios nunca son castigados y la inconsciente práctica de dejar a los animales sueltos es constante en las rutas nacionales de nuestro país.