Concurso docente: más de 11.000 docentes están habilitados para rendir esta tarde en el norte del país

Esta tarde se realiza la tercera fecha del concurso público que organiza el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para ocupar el Banco de Datos de Docentes Elegibles (BDDE). El primer examen se realizó el 25 de septiembre en Asunción, Central y Caaguazú, donde rindieron 12.000 docentes de los que solo aprobó el 50%.

El segundo examen se realizó el 9 de octubre en Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa, Misiones y Caazapá. De 18.975 docentes que rindieron esa fecha, apenas 5.261 aprobaron la prueba escrita. El aplazo registrado fue del 70%.

Luego de esta segunda fecha, comenzaron a aparecer nuevas críticas hacia la gestión del MEC. El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), incluso puso en duda los instrumentos de evaluación utilizados, luego de denuncias recibidas por parte de los postulantes.

Uno de los cuestionamientos tiene que ver con la supuesta ambigüedad en la respuesta de los ítems, porque en algunos ejercicios, la opción A podría ser la correcta, pero también la opción B, de acuerdo con los reclamos de los educadores que rindieron las primeras pruebas.

Concurso docente: tiempo de examen es de dos horas y media

Los postulantes habilitados para la prueba de esta tarde, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyú deben presentarse a las sedes a partir de las 13:00. El examen escrito comienza a las 15:00 y los educadores tienen dos horas y media para entregar los cuadernillos.

Las sedes y salas habilitadas, según el número de cédula de identidad de cada participante, se puede observar en el siguiente cuadro:

Según datos del MEC, 11.152 profesores están habilitados para rendir en los cuatro departamentos del norte. Los docentes deben llevar bolígrafo de tinta negra (no se permite otro color) y portar su cédula de identidad en mano. El uso de teléfonos celulares, una vez que se ingresa a la sala del test, queda totalmente prohibido.

¿Qué dijo el ministro de Educación sobre los aplazos masivos en el concurso docente?

Luego de los aplazos masivos, el ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió el proceso. “Es un concurso serio, que permite que los mejores maestros estén en el Banco de Elegibles. Como dice la prensa, no es que se aplazaron todos; no, tienen que pasar los mejores, esto no es para que todos pasen, esto es para que pasen el 30 o el 40%”, manifestó en una reunión con la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional.

Ramírez agregó que de este modo se asegura que “en la educación paraguaya, los maestros que vamos a elegir están preparados y formados”. La defensa la realizó la semana pasada durante la presentación del proyecto de presupuesto para el MEC en el 2025.

Docentes que participaron del concurso y se aplazaron amenazan con salir a las calles a defenderse, calificando a las pruebas organizadas por el MEC de “denigrantes”.