Corte de energía en Ñeembucú provoca millonarias pérdidas a comerciantes

Comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio de Ñeembucú se quejaron del prolongado corte de energía eléctrica ocurrido ayer en el décimo segundo departamento.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ñeembucú, Francisco Martínez, indicó que los comerciantes sufrieron pérdidas económicas importantes.

“Yo tengo un taller metalúrgico y dejamos de trabajar durante siete horas. Tenemos trabajo pendiente que no pudimos entregar. Otros, como las estaciones de servicio sin generador, no pudieron vender, y algunos locales no abrieron porque sus cajas operan con sistemas computarizados”, explicó.

Martínez añadió que muchos comerciantes estuvieron a punto de perder la cadena de frío de diversos alimentos, como yogur, pescados, quesos, lácteos en general incluso carne.

Aún no se ha cuantificado el monto de las pérdidas, pero la cifra sería considerable, teniendo en cuenta que varias panaderías también se vieron afectadas, ya que el corte ocurrió justo en el momento en que horneaban pan dulces, galletas y panes de hamburguesas.

Además, Martínez enfatizó que la ANDE debe invertir y modernizar la línea de transmisión. “Deben pensar en una línea de 500 kV si desean que Ñeembucú se posicione como un polo turístico e industrial, o al menos si las autoridades planean vender energía a Formosa, Argentina” señaló.

Comunicado

Desde la ANDE informaron mediante un comunicado que el corte se produjo debido a un incendio de pastizales en la zona de Yabebyry, departamento de Misiones.

“Para la normalización total y normal del servicio fue retirado un árbol que ocasionó una descarga con la línea de alta tensión”, refirieron.

Sin embargo, esta respuesta no convenció a los comerciantes, quienes señalaron que, por ley, no debería haber maleza ni árboles debajo de los cables de alta tensión.

Por su parte, el jefe de la ANDE, Vidal Céspedes, señaló que se necesitan 40 millones de dólares para construir una nueva estación eléctrica que pueda abastecer de energía a todo el departamento sin inconvenientes.

“Una estación en Pilar y una subestación en Villafranca nos permitiría interconectar la energía de Itaipú y Yacyretá”, afirmó.

Céspedes también explicó que varios distritos de Ñeembucú reciben energía de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), mientras que Alberdi y Villa Oliva están siendo abastecidos por energía proveniente de la estación Buey Rodeo, ubicada en la zona Central y abastecida por Itaipú.