“Es para llorar”, describe paciente dializada sobre condiciones del Hospital Central del IPS

Las condiciones en las que son atendidos los pacientes dializados de IPS “es para llorar”, según describió Cristina Machain, de la Asociación Nacional de Asegurados.

“Es para llorar, te juro que me dan ganas de llorar cuando veo estas cosas. Sabés que cuando más necesita, el que va a un hospital o a una clínica, o al médico va porque está enfermo, está vulnerable, emocionalmente muy vulnerable y es cuanto más empatía necesita, cuanto más contención y buen trato necesita, porque se empieza curando el alma. Podés no tener medicamentos, pero si le das una buena atención, por lo menos en condiciones dignas, claro, pasa un poco más esa humillación”, describió.

Contó que en el caso de los dializados tienen que estar cinco horas en malas condiciones, con camas de metal herrumbradas, con acondicionadores de aire que no funcionan, un solo baño en el que las enfermeras acarrean agua, debido a que no funciona, entre otras penurias.

“La herrumbre sale con tíner, no cuesta nada, la gente de mantenimiento, que tiene un montón de gente ahí, que yo creo que no hay persona más inútil en el Hospital Central que el jefe de mantenimiento, que no sé quién es, pero si los baños no están funcionando y el jefe de mantenimiento no tiene idea de que ese baño no está funcionando, es porque no sirve”, criticó.

IPS tiene todo, pero mantienen pésimas condiciones en hospital

Machain lamentó que el IPS, pese a tener todo tipo de funcionarios que podrían arreglar las condiciones en que atienden a los pacientes, no lo hacen, obligando al personal de blanco a improvisar para atender a los pacientes.

“Hay plomero, hay electricista, hay carpintero, hay de todo en el Instituto de Previsión Social en la parte de mantenimiento. No tenemos que olvidarnos de que en un lugar que tiene que ser aséptico, eso es un foco de infección”, criticó.

Cuestionó que hay cosas que no se pueden ver, pero que son básicas, como por ejemplo que un asegurado que está en Ciudad del Este pague su pasaje hasta Asunción para retirar un medicamento cuando lo puede hacer por un courier, cosas que son en gran medida responsabilidad de la inutilidad del 70% de los dirigentes del IPS, según acusó.

“Por otro lado, tienen colchones que tienen que poner bidones debajo de los colchones para levantar el cuerpo, el torso. Algunos colchones son tan finitos que se sienten el hierro del catre de la cama y tienen que estar cinco horas”, aseveró.

Funcionarios vagan todo el día, pero no arreglan nada, denuncian

Machain dijo que les llegaron denuncias gravísimas de las víctimas, por eso mañana, viernes a las 9:30 de la mañana, en la explanada del Hospital de IPS, van a tener una reunión con algunos de los denunciantes y autoridades del IPS.

“Tenemos que tener en cuenta que nuestra gente tiene miedo de hablar porque cree que si habla o denuncia se le va a retacear la atención. Nosotros como asociación nos vamos y nos instalamos frente a Ingavi, frente al Hospital de Luque vamos, nos instalamos y primero entramos, volanteamos y les decimos que hagan sus denuncias, que es un derecho que tienen y recogimos miles de denuncias por escrito con nombre, número de cédula, todo”, indicó.

Dijo que habló con el director de apoyo y servicios del Hospital Central y este le citó para mañana a las nueve.

“Ponderamos nosotros la cobertura que da el IPS en materia de salud porque estos servicios no da nadie. Pero no es posible que se den en estas condiciones. Están todo el día ahí vagando por los pasillos sin hacer nada y por eso digo que es un inútil el jefe de mantenimiento”, fustigó.

Problema de medicamentos es por mafia de laboratorios

Machain dijo que cuentan con medicamentos, pero el sistema de reabastecimiento es lento, debido a lo que tildó como “mafia de los laboratorios”, ya que al reclamar en una licitación abierta, se vuelve a hacer todo el proceso de nuevo, y eso se da por una disputa entre laboratorios.

“Aquí también hay una mafia entre los laboratorios, es impresionante, una puja entre ellos, entonces cuando vos mandás un lote a licitación, pasa por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), todo está bien y por un ítem, que protesta un laboratorio, queda paralizado todo el resto”, señaló.

Agregó que desde noviembre del año pasado hay medicamentos que ahora recién salieron ahora por una protesta que hizo un laboratorio.

“Ojalá no llegue al punto de este tiempo en que mueran personas, porque justo son los biológicos donde están los antirechazo y los medicamentos oncológicos, entonces a veces no es cuestión de dinero, sino que es cuestión de puja entre laboratorios”, finalizó.