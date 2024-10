Video: vecinos de Ñemby se manifiestan contra la instalación de sede del INDI

Este jueves, pobladores de varios barrio de la ciudad Ñemby se manifestaron en rechazo a la instalación de una sede del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en un inmueble cedido por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El inmueble en cuestión pertenece al Wilfrido Cáceres, exjefe de gabinete del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), quien está imputado.

Los manifestantes aclararon que su oposición no está dirigida contra los pueblos indígenas, sino contra la posibilidad de que el lugar sea utilizado por los grupos indígenas que suelen movilizarse para exigir respuestas al INDI. Los vecinos temen que esta situación pueda generar tensiones sociales en el barrio.

Apoyo de concejales municipales

Varios concejales municipales de Ñemby se sumaron a la protesta y responsabilizaron al Gobierno Central por la situación, exigiendo que el Poder Ejecutivo sea el encargado de dar respuesta a los reclamos de los pueblos indígenas.

“Estamos en contra de la instalación de las oficinas, no en contra de nuestros hermanos indígenas. Este es un problema que debe ser solucionado por el Gobierno Central, no podemos cargar con una responsabilidad que no nos corresponde. Nosotros ya enfrentamos suficientes problemas en nuestra comunidad”, expresó Vicente Denis, vicepresidente de la Junta Municipal de Ñemby

Denis advirtió sobre las posibles consecuencias negativas que podría traer la instalación de la sede del INDI en el barrio, mencionando que podría generar un aumento de la delincuencia, drogadicción y prostitución. “Si permitimos esto, nuestro barrio va a perder su tranquilidad”, afirmó.

Por su parte, Óscar Valinotti, presidente de la Junta Municipal, manifestó su apoyo a la preocupación de los vecinos y confirmó que instaló una mesa de trabajo para abordar el tema. Sin embargo, indicó que aún desconoce cuál será la postura del intendente de Ñemby respecto a la instalación de las oficinas del INDI en la localidad.

El INDI confirma nueva oficina en Ñemby

El INDI publicó este jueves un comunicado en su cuenta de la red social X, en el que ratificó la instalación de una oficina en la ciudad de Ñemby y anunció la inauguración de su primera sede regional en el distrito de Yhú, departamento de Caaguazú.

Por su parte, el presidente del Indi, Juan Ramón Benegas, insistió en que las oficinas que serán instaladas en Ñemby estarán destinadas a funciones administrativas y no albergarán la presidencia de la institución.