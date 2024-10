Hacen réplica del “Cañón Cristiano” y piden que devolución sea causa nacional

En la calle Tutyutí, entre De los Esteros y 18 de Julio de Humaitá, se exhibe una réplica del cañón cristiano, secuestrado por el ejército de Brasil en la Guerra de la Triple Alianza.

“Fue una idea que fue madurando con los concejales y concretamos. Entendemos que el tema del cañón cristiano es una causa nacional. Esa es una obra, la entrada del pueblo”, explicó el intendente de la ciudad, Julio Caballero.

La obra fue realizada por Chochi Ovelar, conocido escultor de Itá, famoso por sus obras de réplicas de animales, reptiles y dinosaurios, como también de vírgenes y santos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Chochi Ovelar es el artista que hizo. Esa obra es un mensaje para los brasileños, también estamos viendo la posibilidad de que se declare de interés nacional por medio del Congreso”, señaló el intendente.

Lea más: Las reminiscencias del Capitán Bozzano y la otra historia del siglo XX

Sin fecha de devolución del cañón

Pese a los varios intentos de diversos gobiernos del Paraguay y de iniciativas populares de los ciudadanos, juntando firmas y realizando peticiones a través de las instituciones del Estado, hasta ahora no se tiene una fecha para que el Gobierno de Brasil devuelva el cañón.

Pese a eso, las autoridades locales de Humaitá gestionan con el Congreso un pedido para que tanto la obra que está en exhibición como la recuperación del cañón cristiano sean declarados causas nacionales.

“El trabajo en sí es de ferro cemento. Tuve que estudiar la historia del cañón y de qué forma se hizo y me tocó mucho cuando comencé a hacer y a la par estudiaba cómo fue la guerra en aquel entonces. Me motivó más cuando leí que nuestro cañón fue llevado a Río de Janeiro como trofeo de guerra y ya no quisieron devolvernos. Lo trabajé con mucha más pasión. Y ahí está el resultado de unos meses de trabajo. Todo hecho totalmente a mano, trabajo artesanal”, dijo Chochi Ovelar en conversación con ABC Color.

Agregó que el soldado que está al lado del cañón es un cañonero, que se encargaba de hacer funcionar el cañón y que lleva una vestimenta que solían usarla, de acuerdo a los datos provistos por los historiadores a quienes consultó para hacer la obra.