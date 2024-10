Abdo asegura que renace el coloradismo auténtico y trabajarán para retornar al poder en 2028

Durante un acto político en La Colmena, el expresidente de la República Mario Abdo Benítez señaló que siente la obligación de salir a reconstruir el Partido Colorado y para ello trabajará desde ahora con los nuevos líderes. Además, sostuvo que respetan y desean que le vaya bien al presidente Santiago Peña, pero que buscarán volver al poder en el 2028 con un colorado auténtico.

“Siempre dije que iba a dejar de ser Presidente de la República cuando culmine mi mandato, pero que siempre iba a ser, desde el coloradismo, un servidor para la nación paraguaya. Todos tenemos la obligación moral de salir a reconstruir nuestro querido partido. Un partido que esté al servicio de la nación, que recupere su dignidad, que recupere su credibilidad y su función histórica, que es priorizar los intereses de la nación paraguaya”, indicó.

Seguidamente, Abdo dejó en claro: “Yo ya no soy candidato a nada, pero hoy vengo a ayudar a líderes jóvenes. Líderes comprometidos, a caudillos, que tienen una historia de compromiso con la nación y con nuestro partido. Venimos a reconstruir ese espacio de pensamiento que en un momento representó el Colorado Añetete, el colorado auténtico”.

El expresidente señaló a los presentes que este es un día histórico, ya que dan el primer paso en el departamento de Paraguarí, itinerario que comenzó hace unos días en Alto Paraná, en la Capital, en Caazapá. “Acá va a nacer el proyecto que nos va a devolver al poder en el 2028″.

“Hoy, en La Colmena renace el auténtico coloradismo y en todo el país va a retumbar este mensaje; que el coloradismo está de pie y que nos esperan grandes días”, manifestó.

En otro momento, el representante de Colorado Añetete, dejó en claro: “Queremos que al presidente (Santiago Peña) le vaya bien. Es de nuestro partido y somos respetuosos a la voluntad popular. Respetuosos de las autoridades legítimamente electas, pero queremos que el Partido Colorado esté en el sitial que le corresponde”.

Fortalecido

”Vamos a enfrentarnos de vuelta a toda una maquinaria de desinformación, de maldad e injusticia. A mí me están persiguiendo desde el 16 de agosto, pero a medida que me persiguen, me fortalecen más, porque los enemigos de Marito son los enemigos de la nación paraguaya, los verdugos del auténtico coloradismo”, advirtió Abdo a todos los presentes.

“Hoy comienza una historia que la vamos a escribir juntos, para que en el 2028, un colorado auténtico, un colorado con militancia, un colorado con compromiso de nuestro pueblo pueda ganarse la confianza de todos los paraguayos y gobernar para todos los paraguayos”, finalizó.