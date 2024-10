Suman y siguen los casos de abigeato en Ypané

Los abigeos no dan tregua a los pobladores de Ypané y siguen robando y faenando animales en la zona. Ayer mataron las dos únicas vacas lecheras de una humilde familia.

Este nuevo hecho ocurrió en el barrio Tavarory de la localidad de Ypané, donde los cuatreros llevaron dos vacas lecheras, una estaba preñada, y faenaron a escasos 500 metros de la casa de la dueña, Benita Paredes.

La mujer lamentó este nuevo caso de abigeato que sacude la zona, y ahora se queda sin sus lecheras, que le daban el sustento diario. Los delincuentes sacaron los animales del corral y faenaron cerca de una laguna.

Dijo que la pérdida es mucha para la familia, y que orilla los 30 millones de guaraníes, debido a que eran lecheras, y además una estaba preñada.

“La pérdida es enorme, me quedé sin sustento, mis vacas eran las que me generaban un poco de ingreso, con la venta de leche y queso, y ahora me quedé sin nada”, expresó Paredes.

En menos de cuatro meses ya se robaron y faenaron 4 animales. Los moradores exigen mayor control a la Policía, porque hasta el momento los delincuentes ganan la partida. También exigen que las autoridades controlen las carnicerías y despensas.