Tribunal de la Capital anula despido de funcionarios en Paraguarí

El Tribunal Electoral de la Capital, Segunda Sala de Asunción, integrado por Teresita Clotilde Martínez, Myriam Cristaldo y Santiago González, anuló la resolución de desvinculación dictada por el intendente local, Marcelo Simbrón (ANR-cartista), de unos 15 funcionarios porque supuestamente fueron nombrados sin concurso, lo que califica como un hecho grave.

En agosto de 2023, los funcionarios con antigüedad de entre 10 y 15 años recibieron la notificación del juez instructor municipal local, Héctor Bernal, de que serán sumariados en la causa “Municipalidad de Paraguarí contra funcionarios municipales sobre sumario administrativo”, porque están ejerciendo funciones sin haber concursado para el cargo. En su mayoría forman parte del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Paraguarí.

Lea más: Paraguarí: funcionarios municipales sumariados denuncian persecución sindical del intendente.

El defensor de los funcionarios municipales, abogado Víctor Martínez, solicitó al Tribunal Electoral, Segunda Sala, una medida cautelar de urgencia. Argumentó que el juzgado de instrucción sumarial está haciendo lo posible para dictar resolución y declarar culpables a los funcionarios sumariados por supuesta falta grave.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abogado de los trabajadores, Víctor Martínez, explicó que la forma de nombramiento de los trabajadores municipales es responsabilidad del intendente de turno, porque es un acto administrativo. Además, es responsabilidad de quienes estaban y están en funciones dentro de la Municipalidad, y no se les puede atribuir a los funcionarios el error administrativo que cometieron en su momento los sucesivos intendentes, alegó.

Con la disposición del Tribunal, Segunda Sala, si no se cumple, se desangraría de manera innecesaria por capricho del intendente a la Municipalidad, porque se tiene que pagar cerca de G. 500 millones por salarios caídos, más las costas al profesional del derecho.

Van a apelar y llegarán hasta las últimas consecuencias

El asesor jurídico de la Municipalidad local, abogado Vicente Osorio, manifestó que en conversación con el intendente local, Marcelo Simbrón (ANR-cartista), indicó que en la Municipalidad local no ha llegado aún ninguna notificación al respecto, pero que de todas maneras van a apelar la disposición judicial y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias.

Lea más: Escrachan a intendente de Paraguarí por falta de pago a ediles y funcionarios municipales

Desde la administración municipal se quiere realizar los nombramientos en los puestos clave de los funcionarios antiguos, de acuerdo a lo que establece la Ley de la Función Pública, Ley N° 1626/00. Sin embargo, ellos quieren hacer prevalecer una resolución municipal de nombramiento del año 2001.

La administración del intendente Simbrón fue clara al momento de realizar el sumario administrativo a 30 funcionarios: fue para que se presenten y puedan concursar por el cargo que estaban ocupando. Comentó que hay que entender que el problema comenzó cuando los funcionarios se creían ya con estabilidad y ya no querían más trabajar. Otro de los motivos fue que se quería reducir la cantidad de funcionarios y solamente hacer concurso para los cargos que realmente se necesitaban.

Aclaró que la supuesta pérdida de G.500 millones no es así; ese rubro, que era para el salario de los que ahora reclaman su reintegración y el pago de salarios caídos, fue redireccionado a otras obras o inversiones durante el proceso judicial.

Hasta el momento, no existe una sentencia firme sobre este caso en particular, y desde el momento en que se apele la disposición judicial, el tiempo es incierto. Esta disposición no es de cumplimiento inmediato y más porque van a apelar, aclaró.