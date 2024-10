Caso Walter Bower: “Corte tiene la palabra para terminar chicana de 24 años”, afirma querella

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene tiempo hasta mañana para evitar que el juicio oral y público al exministro del Interior Walter Hugo Bower Montalto -que con 24 años de duración es el más largo de la historia - por supuestas torturas a policías, vuelva a foja cero. El jueves pasado, Bower recusó a los miembros del Tribunal de Sentencia, luego de que este lo declarara reprochable e iniciara la etapa de discusión de la pena a ser impuesta.

La recusación contra los magistrados Fabián Weisensee, en calidad de presidente, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, fue presentada por el exministro por derecho propio y bajo patrocinio de los abogados Anastasio Ojeda Arce y Rubén Melgarejo Lanzoni. En juicio, la defensa de Bower está a cargo de los abogados René Fernández y Gilvi Quiñónez.

Posteriormente, antes de que Tribunal conteste la recusación, los coacusados Merardo Palacio y Osvaldo Vera también recusaron al colegiado, evitando así que este se pronuncie sobre las condenas.

Ese incidente fue remitido a un Tribunal de Apelación, conformada por los magistrados Arnaldo Fleitas, Jesús Riera y Arnulfo Arias, quienes también fueron recusados este lunes último por quienes ejercen la defensa del exministro del interior Walter Bower acusado por hechos de torturas contra agentes policiales en el año 2000.

Ante esta situación, es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que debe pronunciarse para confirmar, primeramente al Tribunal de Apelaciones y este, al Tribunal de Sentencias para que se reabra nuevamente el juicio, para lo que hay plazo hasta este miércoles.

Sin embargo, según refirió el abogado de la querella Rolando Alum el primero en inhibirse en esta causa fue el presidente de la máxima autoridad judicial, el ministro Luis María Benítez Riera. La Sala Penal, además de Riera está integrada también por los ministros Manuel De Jesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes Ocampos.

“Corte tiene la palabra”, sentencia querella

El abogado de la querella, Rolando Alum, manifestó a ABC Color “ahora la Corte Suprema de Justicia tiene la palabra para terminar con esta chicana de 24 años”, al referir el tiempo que viene retrasándose este proceso, que registra ya un segundo juicio, el que está en curso, y que inició en el mes de febrero de este año.

Señaló que la recusación al Tribunal de Sentencias fue con la causal de “parcialidad manifiesta”. Alum recordó que en el primer juicio que culminó en 2019 y que fue anulado, Bower fue absuelto y que esta recusación deviene porque el actual Tribuanl lo halló culpable. Señaló al respecto “ya no llama la atención” que estén actuando así en relación a la parte acusada.

Ya en la audiencia de juicio del sábado 19 de octubre pasado, el exministro Walter Bower, de 65 años, y los policías Merardo Palacios Melgarejo (66) y Osvaldo Javier Vera Espínola (51) habían sido hallados culpables del hecho punible de tortura, según lo que establece el artículo 309°, inciso 1, numeral 1, a y b, del Código Penal original. En este sentido, se exponen a penas de 5 a 25 años de cárcel.

En la segunda etapa del juzgamiento, que fue dividido por el Tribunal, la agente fiscal de la Unidad Especializada en Derechos Humanos Sonia Sanguinés y los abogados Carlos Álvarez y Rolando Alum, representantes de los policías querellantes Jorge López y Alfredo Cáceres, presentarán sus pruebas y solicitarán los años de pena para los acusados, según lo señalado en el artículo 65 del Código Penal.

Surgen supuestos audios entre querella y jueza de sentencia

Este martes fueron difundidos en una radio local audios en los que se escucha supuestamente, al abogado querellante Rolando Alum y una jueza del Tribunal, en una audiencia en la que no habrían tenido participación las demás contrapartes del proceso.

En uno de los audios se escucha a un hombre que sería el actuario que se dirige a quien se presume sería el abogado Alum y le pide “firmáme acá al pie de esta providencia y así evito por lo menos notificarte o querés que te notifique por cédula”, a lo que le responde quien sería Alum “voy a firmarte, no hay problema”.

Inmediatamente se escucha de fondo a una mujer, que sería la jueza, que manifiestó “no hagan por providencia, no hagan. O sea que no sé. Dejale que oralicen para que me corran mis diez días”. Posteriormente señaló, “estos dos (en referencia a la defensa de los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera) nos recusaron, bueno listo, pero vamos a abrir y que oralicen ahí y se corta”.

Luego se escucha nuevamente al otro abogado consultar “ah, ¿vamos a estar nosotros en la audiencia?”, a lo que la mujer respondió “claro, pero vamos a oralizar, porque ahí se va a cortar y al cortarse ahí... no vayas a sacar ninguna providencia, entonces ahí se corta y vuelven a correr otra vez los diez días y él lo que quiere es que caiga el miércoles”.

En un segundo audio se escucha a quien sería Alum que señaló “pero ahí no van a venir Palacios y eso si ellos recusaron, cómo vamos a abrir la audiencia?”. Después se escucha a la que sería la magistrada decir: “se tiene que hacer hoy, el lunes tiene que bajar, y si se recusa al Tribunal ... acaban de avisarme, así que suban rápido y se hace, te guste o no te guste y se suspenden todos los otros juicios señor presidente ... quilombo voy a armar, así que ejapó y que suba”.

Desde nuestro diario consultamos al abogado Rolando Alum, con relación a los audios. El profesional del derecho enfatizó “no es mi voz, además no le conozco a la jueza Laura Ocampo en forma personal para hablar así con ella. A nivel profesional sí, por los casos que manejo”.

“En la otra radio me pusieron el audio, no entendí bien, además es una voz ronca, es una cosa que se arma con computadora”, sostuvo Alum señalando que el audio pudo haber sido creado con inteligencia artificial. En cuanto al valor que pueda tener el audio refirió “tiene que tener participación el órgano jurisdiccional, y como ahora ven oscuro el panorama recurren a estas artimañas para desprestigiar y ensuciar algo tan loable como la labor de las juezas que explicaron bien su sentencia”, agregó.

¿Por qué fue dividido el juicio oral?

Este es el segundo juicio oral y público que afrontan los policías Osvaldo Vera y Merardo Palacios, y el exministro del Interior Walter Bower. En este nuevo juzgamiento se resolvió la división, por lo que en la etapa que finalizó el sábado último se analizó la culpabilidad de los acusados y en la segunda parte se establecerán las condenas que deberán cumplir los tres.

En este segundo juicio el Tribunal de Sentencia que integran los jueces Fabián Weisensee, como presidente; Laura Ocampo y Cándida Fleitas, como miembros; atendió el pedido realizado por las defensas, y resolvió la división del juzgamiento, conforme a lo establecido en el artículo 377 del Código Procesal Penal (CPP).

Esta normativa señala que el presidente (del tribunal) podrá, cuando sea conveniente para individualizar adecuadamente la pena o para facilitar la defensa del acusado, dividir el juicio en dos partes. En la primera se tratará todo lo relativo a la existencia del hecho y la reprochabilidad del acusado y en la segunda lo relativo a la individualización de la sanción aplicable, resalta la primera parte de la norma.

Agrega que si la sanción que se puede aplicar a las resultas del juicio puede ser superior a los diez años o la aplicación de las medidas previstas en el artículo 72 incisos 3º y 4º numeral 1º del Código Penal, la división será obligatoria si la solicita el imputado, como ocurrió en el presente juicio oral.