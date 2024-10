Falta de iluminación y paso peatonal aqueja a pobladores de Caacupé

En la ciudad de Caacupé, desde el kilómetro 53 de la ruta PY02, hasta la comunidad de Cerro Real (kilómetro 60), no se cuenta con un sistema de iluminación. Esto ya generó varios accidentes en la zona; sin embargo, las autoridades hacen caso omiso.

La profesora Paola Guillén, pobladora de la comunidad de Potrero Po’i, indicó que antes de que se iniciarán las obras con la ayuda de los vecinos habían puesto la lumínica, pero luego, cuando empezaron con los trabajos, los obreros la sacaron. “La gente de la ANDE nos dijeron que nos podrían y jamás nos volvieron a colocar la iluminación”, dijo la ciudadana.

Así también señaló que la situación es realmente preocupante porque por estas vías circulan motocicletas y automotores de diversos portes, que exponen al peligro mortal a los ciudadanos. De hecho, hasta la fecha ya se registraron 18 accidentes de tránsito y 5 muertes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con respecto al pedido de iluminación, el licenciado Pedro Cabrera, jefe regional de la ANDE de Cordillera, resaltó que el pedido de iluminación ya se hizo a la dirección de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Añadió que ahora solo esperan que las autoridades les confirmen cuando se desarrollarán oficialmente los trabajos. Teniendo en cuenta que se tienen que acelerar debido a que para la festividad mariana todas las vías deben estar iluminadas.

Cabrera aseguró que las zonas donde se colocará la lumínica son en la ruta de Pirayú, del Cerro Caacupé y el kilómetro 53 de la ruta PY02.

Lea más: Nueva ruta sigue siendo escenario de accidentes de tránsito

¿Cuándo se inauguraron estos tramos?

Estos tramos fueron inaugurados el 14 de julio del 2023 con la presencia del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. En ese entonces el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con el ingeniero Rodrigo Segovia habilitaron la obra que fue realizada por el Consorcio Rutas del Este.

En este trayecto a la noche se puede visualizar que desde el kilómetro 53, que se ubica después de la primera rotonda de la entrada a la ciudad de Caacupé, en un tramo de más de 7 kilómetros no hay iluminación.

Falta de paso peatonal

La docente Paola Guillén también lamentó que hasta hoy en día no cuenten con un paso peatonal que les sirva como trayecto seguro para desplazarse, por ejemplo, a las escuelas que se ubican en el centro de la localidad. Explicó que este pedido ya lo realizaron de todas las formas posibles, hicieron manifestaciones, remitieron notas al Ministerio de Obras. Pero no han tenido respuesta. “Ya fuimos varias veces a la dirección del Ministerio de Obras Públicas y nos dijeron que no saben ni quién está a cargo de esa obra porque ya todo se cambió”, mencionó la ciudadana.

Esta situación aqueja a una importante cantidad de pobladores que prácticamente viven encajonados y no cuentan con un acceso seguro. La cuestionada ruta conecta con varias comunidades como el barrio Espíritu Santo, Las Colinas, Potrero Po’i y San Isidro.

Lea más: Fatal accidente de tránsito en Caacupé